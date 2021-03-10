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星巴克為何堅持把你的名字寫在咖啡杯上？

商業周刊 / 謝佩如／商業周刊
星巴克店員寫顧客名字在咖啡杯上，不是為了預防供餐出錯，而是UGC行銷手法。 路透
星巴克店員寫顧客名字在咖啡杯上，不是為了預防供餐出錯，而是UGC行銷手法。 路透

摘要

1.星巴克店員寫顧客名字在咖啡杯上，不是為了預防供餐出錯，而是UGC行銷手法。

2.UGC是一種讓消費者主動為品牌宣傳、提高品牌和商品的知名度的行銷方式，也是星巴克、可口可樂幾年都用不膩的淘金術。

3.不過UGC在使用上，需要降低參與門檻、簡化活動流程，此外，也必須建立在消費者自主、真誠分享的原則上，否則容易被看破手腳。

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什麼是「UGC」？

UGC稱為使用者創作內容（User Generated Content），意指品牌端不再是單向灌輸資訊給顧客，而是讓消費者主動為品牌宣傳，提高品牌和商品的知名度、討論度，為一個在國外行之有年的行銷方式。

「UGC」給管理者的啟示

無論是在購買商品、旅遊、聚餐前，現今的消費者已習慣先上網爬文，比起單方面的官方宣傳，消費者更信任親友、網友的經驗分享。根據市場調查機構IPSOS，千禧世代的年輕人一天有30%的時間，都專注在同儕或使用者所製造的數位訊息上。

此外，在社群媒體發酵下，拍照、打卡上傳已成為大眾生活的一部份，消費者除了獲得內容，也渴望成為內容提供、分享者，根據研究機構Marvck指出，UGC的發文參與度是一般粉專貼文的6.9倍。

因此，透過UGC行銷，不僅能增加顧客對品牌的信任度，同時，也能滿足消費者的分享慾，讓顧客主動替品牌增加曝光度。

雖然UGC已是目前最受歡迎的行銷手法之一，但仍要適度拿捏。

首先，要讓一般民眾都能參加UGC活動，就必須降低參與門檻、簡化活動流程，且附有詳細的指引說明參賽方式。

再來，UGC行銷必須建立在消費者自主、真誠分享的原則上，否則容易被看破手腳。

為了推銷產品，許多品牌匿名寫心得文、聘請多位KOL開箱，反讓消費者認為該產品充斥太多業配文、甚至廣告不實，品牌便失去顧客信任。

又如，許多商家為了拿到Google高分評價，鼓勵來店客人給5顆星就送薯條、打9折等，短時間累積數千則5顆星評價，反倒會讓人為之卻步，認為該評分已有失客觀。

「UGC」有哪些實例？

1.星巴克寫顧客的名字在杯子上

你是否曾想過，為什麼星巴克店員都要把你的名字寫在咖啡杯上嗎？即使只有一位顧客時，店員仍執著詢問姓名，然後寫在杯子上……其實，這不是為了預防供餐出錯，而是UGC行銷手法。

當一杯咖啡寫上名字，就會給消費者一種專屬、優越感，消費者的下一步，往往是拍照、上傳到社群網站和朋友分享那杯「帶有自己名字的星巴克」。

這個手法，甚至延伸到星巴克店員「故意寫錯名字」。

當你思考名字怎麼會被寫錯的同時，其實就中了計。因為當你把這尷尬的一刻拍照，發到社群軟體的時候，也等於幫他們打了免費廣告。

在Facebook，甚至有一個「When Starbucks Gets Your Name Wrong」的粉絲專頁，專門分享星巴克拼錯的名字，例如，把Eve拼成If，把Cass拼成Cats等等。

因此，不論星巴克有沒有寫錯你的名字，星巴克店員的小舉動，就成為免錢的高招行銷術。

2.可口可樂5年玩不膩的「share a coke」

2011年可口可樂發現，他們正在流失澳洲年輕族群的市場，過半數的澳洲年輕人表示，自己從來沒有喝過可口可樂。為了搶救澳洲市佔，他們推出了印有150個澳洲常見名字的可口可樂「姓名瓶」。

這波行銷活動成功在當地掀起風潮。3個月內，在Twitter標記#shareacoke的照片達50萬張以上，並創造超過千萬的曝光人次，此外，也成功帶動年輕的消費者增加7%，整體銷量成長3%。

繼這次成功經驗，可口可樂把類似的UGC行銷應用到各國。例如，台灣可口可樂在2015年與三位插畫家合作，推出不同的「表情符號瓶」，並把當下流行語印在瓶上，「有洋蔥」、「太狂了」、「是我的菜」等。

3.澳洲昆士蘭旅遊局

2009年，澳洲昆士蘭旅遊局為了行銷大堡礁，以「世界最好的工作」（The Best Job in the World）作為號召，對外徵求「大堡礁島主」。

參賽者必須拍攝60秒的自我宣傳短片，上傳至比賽網站，雀屏中選的島主，只要將那裡的生活記錄分享到部落格，半年就可以獲得15萬澳幣（約330萬台幣）的高薪。

此活動一共吸引了超過3萬4千位來自世界各國的參賽者，光是一天上網瀏覽人次更高達30多萬人。在整個活動過程中，昆士蘭旅遊局花費了約170萬澳元（約新台幣4250萬元）的成本，但後續的效應卻為它贏得超過1億澳元（約新台幣25億元）的行銷價值，投資報酬率高達57.8倍。

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