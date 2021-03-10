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美國公債回升 美國本周陸續發債仍可能引發市場波盪

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國10年期公債殖利率回落 圖／擷自彭博
美國10年期公債殖利率回落 圖／擷自彭博

美國公債周二率全球債市上漲，但美國本周密集發債，仍投資人深受關注，隨時可能引發觸全球資產震盪。

美國10年期公債殖利率盤中跌至1.52%，是上周四以來最低水平。這是美國公債殖利率五個交易日以來首次下跌。美國財政部本周連續三天發行公債，其中周二的發售狀況不錯，歐美市場應聲走強，英國德國基準公債殖利率均下降。

最近一次債券下跌的引爆點，就是因為美國公債發行結果不佳。現在，跌宕起伏的市場必須消化本周1,200億美元的新債，其胃納能力可能會對股市、匯市產生廣泛影響。

荷蘭合作銀行利率策略主管Richard McGuire說：「當我們從疫情轉向復甦在望時，有不同的因素影響市場。如果你看歐洲股票或美國股票期貨，你會認為我們風險胃口提升了。然而，當你看避險資產時，美國公債不也是全面上漲，德國和英國公債也是如此。」

周二，在美國3年期債券利發行後，公債擴大漲幅。周三將發行380億美元的10年期國債，周四發行240億美元30年期公債。

德國 英國 疫情

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