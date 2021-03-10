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墨比爾斯青睞台灣半導體、科技股 警告當心比特幣下跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）
「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）表示，美國將在1.9兆美元刺激方案之外推動一項廣泛的基礎建設計畫，將使得中國大陸、印度與墨西哥等新興市場受惠。他還說，目前青睞台灣的半導體和科技股

Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯在接受彭博電視採訪時表示：「新興市場將受惠」，「會有更多資金流入市場，而新冠疫情逐漸平息，這是雙重利多」。

市場目前預期，美國將有一項基礎設施計畫以某種形式通過，這會在未來幾年內提供支撐。

墨比爾斯表示，中國大陸股票是「沒有實質替代品的」，儘管目前包括科技股在內一些資產承受壓力。他還指出，他目前青睞台灣的半導體類股和科技股，同時也看好南韓與印度市場。

不過墨比爾斯警告說，沒有實質獲利的軟體公司和網路公司將出現較大的風險。此外，比特幣與科技股之間關係「緊密」，因此如果比特幣下跌，科技股將受到嚴重打擊。

至於巴西，墨比爾斯說，前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）如果重返政壇，對市場「不必然是壞事」，因為他已從有關貪腐學到教訓。魯拉涉及的巴西石油公司貪瀆案的指控與定罪判刑近日作廢，這代表魯拉有機會投入2022年巴西總統選戰。

科技股 新興市場 巴西

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