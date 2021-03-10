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保全監視系統被駭 特斯拉、醫院、監獄影像被看光光

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
駭客駭進Verkada系統後，取得的特斯拉（Tesla）內部監控影像。 彭博
駭客駭進Verkada系統後，取得的特斯拉（Tesla）內部監控影像。 彭博

彭博資訊今（10）日報導，駭客集團聲稱他們駭進企業監控系統新創公司Verkada的保全攝影資料庫；可以看到裝設在Verkada客戶裡15萬部攝影機的即時影像，像是電動車大廠特斯拉（Tesla）、婦科診所、精神病院、警察局、監獄、學校等內部情況，都被駭客看光光。

駭客集團說，有些監控攝影機，包括醫院在內，還運用了人臉辨識科技來確認和分類影像裡的人物。他們也表示，可以進入Verkada所有客戶的全部監控影片檔案庫。

彭博資訊指出，記者看到特斯拉上海廠的監控影像，有幾位員工在組裝線上工作。駭客集團告訴彭博，他們可以看到特斯拉工廠和倉庫總計222部監控攝影機拍到的畫面。

Verkada是矽谷新創公司，專事企業安全監控系統，紅杉資本（Sequoia Capital）是主要投資人之一。

彭博說，國際駭客集體且刻意駭進Verkada監控系統，是為向世人展現，錄影監視無所不在，以及這樣的系統是如何容易就能被入侵。

駭客 特斯拉

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