國際油價因衝太快而回落 金價創兩個月來最大漲幅

原油期貨從多年高點回落，因技術指標顯示原油漲勢過快。金價創兩個月最大漲幅，因疲軟的美元提振了黃金的吸引力。鎳價延續從六年高峰回跌走勢，因中國股市大跌侵蝕市場的整體風險偏好。銅因供應疑慮緩解而恢復跌勢。

●原油期貨跌勢加劇

據彭博調查，美國原油庫存預計連續第三周成長，汽油和餾分油庫存料將下降。過去三個交易日油價突破布林帶上軌，暗示回調時機已經到來。

4月交割的西德州中級原油（WTI）跌1.04美元，結算價報每桶64.01美元；5月交割的布蘭特原油期貨下跌72美分，收於每桶67.52美元。

●金價創兩個月最大漲幅

金價從9個月低點反彈，而美元則從11月以來最高價位回落。債券價格上漲，本周的一系列公債發行可能再次引發市場波動。

對經濟復甦的押注和美國國債殖利率的攀升今年打擊了黃金價格，已經從去年8月的創紀錄高峰下跌大約17%，接近20%的熊市門檻。 這促使投資者拋售黃金ETF。彭博匯總的數據顯示，黃金ETF部位跌至6月以來最低水平。

紐約時間下午3:32，現貨黃金上漲2%，至每英兩1,717.66美元。紐約商品交易所4月黃金期貨上漲2.3%，結算價每英兩1,716.90美元。

現貨白銀上漲3.6%，白金上漲3.1%，鈀金下跌0.7%。

●鎳價延續跌勢

中國股市本月以來在亞太地區跌幅居前，「國家隊」出手亦未能止住跌勢。

Marex Spectron的Alastair Munro表示，鎳下跌還因為鐵礦石期貨下挫，此前中國產鋼重鎮唐山已經收緊限產措施，以控制空氣汙染。

對於銅來說，供應增加的跡象緩解了投資人短缺的疑慮。倫敦金屬交易所鎳期貨下跌1.6%，收於每噸16,082美元，為六個交易日以來第五天下跌，銅跌2.4%，多數其它主要金屬也走低。