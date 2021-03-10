台積電ADR隨費半反彈2.2% 費半創11個月最大漲幅
台積電ADR周二反彈2.2%收116.38美元，較台北交易股票溢價10.9%。費城半導體指數大漲6.1%，創下去年4月來最大漲幅。
美國股市周二上漲，那斯達克綜合指數勁揚3.7%，因美國公債殖利率回落，投資人逢低買入遭受重創的科技股。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數收漲30.3點，漲幅0.1%，報31,832.74點；標普500指數收高54.09點，漲幅1.4%，報3,875.44點；那斯達克綜合指數收高464.66點，漲幅3.7%，報13,073.83點。
台灣加權股價指數昨天上漲32.98點收15,853.09點。台積電跌0.5%收595元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 104.28 +2.36 101.00 +3.24
中華電 CHT 111.28 -0.18 110.50 0.70
台積電 TSM 659.55 +2.15 595.00 10.85
聯電 UMC 47.77 +4.98 46.35 3.07
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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