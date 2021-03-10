OECD上修全球經濟成長預測

經濟合作發展組織（OECD）9日上修今、明兩年全球經濟成長率預測，今年成長預估上調1.4個百分點至5.6%，明年也調高至4.0%，因為各國廣泛施打新冠肺炎疫苗、以及美國總統拜登的新一輪刺激方案有望過關，使全球經濟前景更加明亮。

總部位於巴黎的OECD預期，在主要經濟體於2020年底大幅彈升後，全球國內生產毛額（GDP）將在2021年中之前，就超過新冠肺炎疫情爆發前的水準，比去年12月預測的時間提前約六個月。OECD上修全球成長預估的主因是預期美國經濟將更強勁成長。

OECD預測，今年美國經濟成長率將比去年倍增至6.5%，擴張速度將是37年以來最快，明年則將成長4.0%，均遠高於上次預估的3.2及3.5%。

該組織估計，拜登的新刺激方案（包括發放美國民眾1,400美元紓困支票、總額4,000億美元在內）將在第一完整年使美國GDP平均增加3%到4%，並將使美國在今年底前增加多達300萬個就業，也可能使美國通膨率在兩年內平均增加0.75個百分點。

OECD指出，拜登的這項新刺激方案也將嘉惠美國的主要貿易夥伴，使墨西哥及加拿大今年的經濟成長率增加0.5到1個百分點，歐元區及中國大陸則增加0.25至0.5個百分點。

根據OECD，歐元區今、明兩年的成長率預測都獲調升，分別達到3.9%及3.8%；英國今年預估將成長5.1%，明年擴增4.7%。

在亞洲，OECD預測，中國大陸今年經濟將成長率7.8%，較上次預估調降0.2個百分點，明年則將擴張4.9%，與上次預估持平；日本今、明兩年的成長率預測也分別被調高0.4和0.3個百分點，成為2.7%及1.8%。

儘管經濟前景明顯改善，OECD也點出一些重要風險，包括各國施打疫苗的進度、解除防疫限制措施的速度、能否抑制新的變種病毒，以及通膨預期和公債殖利率飆升的影響等。

OECD說，最優先政策是確保動用所有必要資源，儘快在世界各地生產並全面部署疫苗，以拯救生命、保護民眾所得，以及及抑制封鎖措施對福祉的負面影響。

OECD也警告，經濟成長增溫與通膨脹預期升高，推升了美國公債殖利率，可能引發資金逃離疫苗施打進度及經濟復甦相對落後的新興經濟體，進而對新興市場匯率構成壓力。

報告還說，36個會員國的失業人數仍比疫情前多出近1,000萬人。