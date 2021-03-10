亞洲高收債 資金避風港

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

撤離美國等已開發國家債市的全球投資人，正把資金投入殖利率較高且相對穩定的亞洲高收益債券，將之視為避風港。

根據路透報導，外資年初以來淨買入415億美元的中國大陸債券，規模已達去年全年三分之一左右；今年流入其他新興市場亞洲債市的外資，也有28億美元，相當於去年總額的61%。

主要經濟體的長期公債殖利率上升，令人聯想起2013年「縮減恐慌」（taper tantrum）的噩夢，但印度、印尼等亞洲國家並未重演當時的歷史，沒有出現債市與匯市拋售潮。

如今在經濟轉強、政府更講求財政紀律及經常帳改善的情況下，追求收益率投資人正把亞洲視為避風港。

法國巴黎資產管理公司新興市場固定收益部門主管珊博說，就相對價值而言，亞洲新興市場具吸引力，「我們認為高收益率債券具有更高價值」，當前大陸等市場的債券便宜，是重大的價格錯配。

對於追求報酬率高於通膨率的投資人而言，亞洲高收益債券的利差具高度吸引力。

美國銀行（BofA）高殖利率新興亞洲債券指數顯示，亞洲垃圾級債券的殖利率比美國公債高出671個基點，美國高殖利率債券的利差則為330個基點，這代表亞洲高殖利率債券享有逾300個基點的利差優勢。

東方匯理資產管理新加坡公司亞洲固定收益部門主管泰奧指出，對不願冒險的投資人而言，大陸、印尼及印度公債與美國公債的殖利率利差，介於170至500個基點，利差也很大。

部分資產管理機構的經理人預料，長線來看，亞洲垃圾級債券將持續吸引資金，原因是遭遇重創的投資人，欲扭轉美債與歐元計價債券部位的虧損。

新興市場 債市

延伸閱讀

卓越擬配息4.5元 殖利率8.84%

投資大佬看多美股：債市會回穩！日本將成助力

新興債、高收債 遭調節

ETF除息大秀將登場 超過半數配息率達3%以上

相關新聞

油籽短缺 黃豆食用油價飆

南美洲氣候惡劣造成全球油籽供應短缺，從烹飪用油到生質燃料都大受影響，且在阿根廷旱象持續、巴西滂沱大雨不斷之下，情況似乎只...

非洲豬瘟擴大 亞洲肉價看漲

亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，不僅中國大陸及越南再度爆發疫情，也登陸馬來西亞，而且是變種病毒，可能推升當地豬肉價格，在糧食...

OECD上修全球經濟成長預測

經濟合作發展組織（OECD）9日上修今、明兩年全球經濟成長率預測，今年成長預估上調1.4個百分點至5.6%，明年也調高至...

分析師調升亞企獲利預估

分析師看好商品價格飆升及2月亞洲製造業生產和出口加速成長，將帶動企業淨利上揚，已持續調升亞洲企業未來一年的獲利預測，以越...

亞洲高收債 資金避風港

撤離美國等已開發國家債市的全球投資人，正把資金投入殖利率較高且相對穩定的亞洲高收益債券，將之視為避風港。

揮軍能源重鎮 特斯拉德州建儲能系統

彭博資訊報導，特斯拉（Tesla）旗下的Gambit能源貯存公司，正悄悄在德州休斯頓以南約40英里的小鎮安格爾頓（Ang...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。