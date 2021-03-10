分析師調升亞企獲利預估

分析師看好商品價格飆升及2月亞洲製造業生產和出口加速成長，將帶動企業淨利上揚，已持續調升亞洲企業未來一年的獲利預測，以越南和澳洲企業調升的幅度最大，台灣企業的獲利預估獲上修2.5%。

路透報導，路孚特數據顯示，分析師在過去一個月，上調亞企未來一年的獲利預估0.6%；自今年初以來，分析師已調高亞企今年獲利預測2.3％。

其中，以越南和澳洲企業獲上調的幅度最大，為4%，因這兩國經濟在去年第4季復甦強勁。

Jefferies金融集團表示，在後疫情時代，全球供應鏈分散化勢在必行，越南可望從這個趨勢受惠，而商品價格的飆漲，也將推升澳洲企業的獲利預期。

民眾居家避疫及在家上班使電子產品的需求激增，協助拉抬了台灣等主要出口國的展望。分析師將台企獲利預期調高了2.5%，對陸企的獲利預測則調升0.2%。隨著印度經濟在歷經兩季萎縮後重返擴張，分析師也提高了印企的獲利預估。

也有一些亞企遭調降獲利預估。分析師在過去一個月小幅下修印尼、菲律賓及香港企業的獲利預測。高盛說，香港房地產市場租金指數低迷不振，及零售業銷售進一步下滑，成為港企獲利預期遭下修的原因。