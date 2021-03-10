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SpaceX要讓汽車聯網星鏈

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

美國電動車大廠特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）8日推文表示，旗下太空探索業者SpaceX正在研究一種天線，能夠讓聯結車、RV（露營車）等大型車輛連結至該公司的衛星網路星鏈（Starlink）。

馬斯克澄清說，這種天線不是用於「讓特斯拉電動車連結至星鏈」，因為用戶「終端太過龐大」。他說：「這是用於飛機、船隻、大型卡車與露營車。」

馬斯克的上述說法主要是回應媒體CNBC的報導，這家財經新聞網站日前指出，SpaceX已請求美國聯邦通訊委員（FCC）的授權，核准該公司開始部署天線，為「行進中的車輛」提供Starlink服務。

星鏈是特斯拉的一項資本密集計畫，目的是要打造一個由數千顆衛星組成的互聯網絡，為地球任何地方的消費者提供高速網路服務。

SpaceX的衛星政策主管古德曼（David Goldman）在上周致函FCC表示：「全球網絡的流量爆炸式激增，「用戶不再願意在移動中放棄連網」。

古德曼表示：「這次申請將透過授權SpaceX衛星系統一種地面零組件，以為公眾利益服務。將使美國行進中的車輛與全球移動中的船隻和飛機擴大上網範圍。

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