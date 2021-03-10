揮軍能源重鎮 特斯拉德州建儲能系統

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電

彭博資訊報導，特斯拉（Tesla）旗下的Gambit能源貯存公司，正悄悄在德州休斯頓以南約40英里的小鎮安格爾頓（Angleton），建設一個超過100兆瓦的能源貯存項目，將以這套巨型電池系統連結到德州電網，代表特斯拉將首次進軍美國能源經濟中心地帶。

Gambit正在興建的電池貯存系統，毗鄰德州、新墨西哥州交界的一座變電站，已向德州電力可靠性委員會（Ercot）註冊，夏季約能供電給2萬戶家庭。Ercot資源系統規劃總監拉夏說，該項目預計6月1日開始運作，但無法對其電容量置評。

報導指出，安格爾頓現場人員隱藏設備並勸阻圍觀者，但他們的安全帽上有特斯拉的標誌，且物業紀錄顯示，Gambit與特斯拉在加州很靠近佛里蒙特車廠的一處設施，共用一個地址。

冬季暴風雪上月襲擊德州，致數百萬人好幾天沒電可用，特斯拉執行長馬斯克推特發文，嘲笑Ercot 「少了個R」（欠缺可靠性）。

特斯拉雖以電動車聞名，卻不只是一家汽車公司，使命是「加速世界轉型至永續能源」。

特斯拉 德州 馬斯克

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