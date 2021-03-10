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非洲豬瘟擴大 亞洲肉價看漲

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，可能推升當地的豬肉價格。 （路透）
亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，可能推升當地的豬肉價格。 （路透）

亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，不僅中國大陸及越南再度爆發疫情，也登陸馬來西亞，而且是變種病毒，可能推升當地豬肉價格，在糧食通膨壓力未見減輕之際，加重各國央行頭痛問題。

儘管亞洲的非洲豬瘟疫區分布零散，且各疫區之間並無關聯，但各國政府已提高警戒，以防疫情失控　原料商品市場也高度關注疫情動向。非洲豬瘟是否會對人類造成傷害，目前還不清楚，且沒有商業化的疫苗；主管機關全靠嚴格的生物安全措施，及撲殺受感染的豬隻，以求控制疫情。

中國大陸養豬數量占全球之半。目前疫情出現在河北、河南、四川、雲南及新疆，香港也發現一例。新發現的變種病毒較弱，但更難檢測。政府原先預期在今年中時能夠使豬群數量恢復正常，但現在可能無法達標。

商品市場密切關注中國豬群的復原情況，因為這攸關中國大陸進口黃豆、玉米等穀物及豬肉的數量。

市場預期中國豬肉價格仍將居高不下，進口量也將再創新高。

大陸農業部已保證將強力取締非法疫苗，並認為這與病毒異變有關。分析師指出，由於今年的疫情侷限在北方，因此對養豬數量的影響將不超過10%。

越南今年1、2月共撲殺約2,000頭豬，全國有20個以上的區域傳出疫情，預料政府將於6月底或7月初開始生產疫苗。

馬來西亞2月首次爆發豬瘟，沙巴州已有3,000頭豬隻遭撲殺，當地政府在3月7日的最新通報中表示，病毒已經擴散到其他地區，但供應肉品的商業化養豬場並未傳出病例。

南韓迄今尚無疫情傳出，政府表示將搶在4-5月野豬繁殖期之前加強防疫措施，並從2月底開始加強邊境檢疫。

疫情 非洲豬瘟 馬來西亞

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