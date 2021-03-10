聽新聞
test
0:00 / 0:00
非洲豬瘟擴大 亞洲肉價看漲
亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，不僅中國大陸及越南再度爆發疫情，也登陸馬來西亞，而且是變種病毒，可能推升當地豬肉價格，在糧食通膨壓力未見減輕之際，加重各國央行頭痛問題。
儘管亞洲的非洲豬瘟疫區分布零散，且各疫區之間並無關聯，但各國政府已提高警戒，以防疫情失控 原料商品市場也高度關注疫情動向。非洲豬瘟是否會對人類造成傷害，目前還不清楚，且沒有商業化的疫苗；主管機關全靠嚴格的生物安全措施，及撲殺受感染的豬隻，以求控制疫情。
中國大陸養豬數量占全球之半。目前疫情出現在河北、河南、四川、雲南及新疆，香港也發現一例。新發現的變種病毒較弱，但更難檢測。政府原先預期在今年中時能夠使豬群數量恢復正常，但現在可能無法達標。
商品市場密切關注中國豬群的復原情況，因為這攸關中國大陸進口黃豆、玉米等穀物及豬肉的數量。
市場預期中國豬肉價格仍將居高不下，進口量也將再創新高。
大陸農業部已保證將強力取締非法疫苗，並認為這與病毒異變有關。分析師指出，由於今年的疫情侷限在北方，因此對養豬數量的影響將不超過10%。
越南今年1、2月共撲殺約2,000頭豬，全國有20個以上的區域傳出疫情，預料政府將於6月底或7月初開始生產疫苗。
馬來西亞2月首次爆發豬瘟，沙巴州已有3,000頭豬隻遭撲殺，當地政府在3月7日的最新通報中表示，病毒已經擴散到其他地區，但供應肉品的商業化養豬場並未傳出病例。
南韓迄今尚無疫情傳出，政府表示將搶在4-5月野豬繁殖期之前加強防疫措施，並從2月底開始加強邊境檢疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言