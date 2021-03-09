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彭博：全球晶片競賽將開打 台韓競爭條件佳

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
全球爆發晶片短缺的危機，凸顯晶片的重要性。而台灣和南韓在晶片製造上蓄勢待發，為他們帶來政治和經濟上的籌碼。路透
全球爆發晶片短缺的危機，凸顯晶片的重要性。而台灣和南韓在晶片製造上蓄勢待發，為他們帶來政治和經濟上的籌碼。路透

在全球大鬧「晶片荒」之際，美國、日本及歐盟等國都已把晶片供應視為優先施政，未來幾年將投入上千億美元於半導體領域，開啟全球晶片競賽，爭奪在半導體產業的領先地位。彭博資訊指出，台灣和南韓將擁有更好的競爭條件。

彭博資訊報導，從日本東京到美國底特律等地的各大車廠都正在減產，許多商家的貨架也愈來愈難找到PlayStation遊戲機，連鋁生產商都警告未來該產業可能遭遇不景氣。這些現象都有個共通點：全球晶片突然大量短缺。

為了維持工廠運作並確保國家安全，多國都已把晶片供給視為優先要務，未來數年將斥資數千億美元，投入晶片產業，展開一場「晶片競賽」，將影響全球地緣政治和經濟情勢。

當前的晶片危機，讓世界各國驚覺晶片對各自未來的重要性。華府已了解若沒了少數零組件，全美車廠都會停擺，危及勞工安全並傷害經濟復甦。美國、德國、日本政府官員已向台灣求援，希望台灣提供更多車用晶片，以避免遭遇經濟災難。

北京當局也已意識到，美國想掐斷對大型陸企的晶片供應，成為中國大陸國家主席習近平和共產黨所不能容忍的弱點，因而將投入逾1,000億美元，打造本國晶片業。

結果就是，各國未來幾年將搶奪半導體領先地位。彭博資訊指出，台灣與南韓的因為各自的經濟與地緣政治地位，而擁有更佳的條件，美國和中國大陸則須砸重金投資，否則可能失去全球領先位置。

根據彭博資訊，今年全球車廠預估將因停工而損失610億美元營收，台灣和南韓企業則掌控全球81%的晶圓代工市場。

半導體 晶片 彭博

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