快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英漢堡王婦女節推文「女人屬於廚房」網批性別歧視：就是蠢

聯合新聞網 / 綜合報導
漢堡王英國官方推特跟臉書帳號，在3月8日國際婦女節發布了一則貼文：「女人屬於廚房」。圖／取自today
漢堡王英國官方推特跟臉書帳號，在3月8日國際婦女節發布了一則貼文：「女人屬於廚房」。圖／取自today

速食連鎖店漢堡英國官方推特跟臉書帳號，在3月8日國際婦女節發布了一則貼文：「女人屬於廚房」（women belong in the kitchen）。網友狠批為：「史上最糟的公關宣傳」。

漢堡王英國官方推特帳號9日已刪除原始貼文，表示聽到民眾心聲並感到抱歉，初衷只是想強調：「英國僅有2成女性專業主廚」的事實，藉此鼓勵更多女性員工參與烹飪獎學金計畫。

然而許多網友不領情。網友Jackie就說漢堡王一開始收到上百位網友反應宣傳詞不妥時，還一直為自己的說詞抗辯，且公司內部竟會核可這個宣傳詞讓她感到匪夷所思，直言漢堡王這次的做法「很明顯是對性別的迫害，一點都不幽默。」

網友Marwa Hamdy認為漢堡王徹底失格：「有一億萬種不含性別歧視、且不表達厭惡女性的廣告手法，漢堡王偏偏選了令人反感的方式。」網友JoJo Abbasi遺憾現今人們還得討論這種議題，期盼大家：「對女性多點尊重。」網友Walid Farag也批評：「不好笑，很蠢的行銷。」

但是網友Mahmoud Azmy主張自覺被羞辱的人是偽君子：「他們不尊重在廚房工作的人，並將廚房工作視為卑劣的事情。」

漢堡 英國 婦女節 性別歧視 廣告 速食

延伸閱讀

「很開心是這麼多孩子的爸爸」！捐精魔人已有78個後代 還有13名女性懷孕中

漢堡王相隔20年換新LOGO 被網友嘲「走回頭路」

新屋廚房配「IH爐」人妻憂耗電 網：真的吃電怪獸是這項

歧視大胸部？ 女模怒斥空服員要她遮蓋「露肚裝 」

相關新聞

GameStop集結號又響起 飆漲40% 帶動「網紅」股上漲

電腦遊戲零售商GameStop（遊戲驛站）周一（8日）單日又狂漲超過40%，而且領軍一票所謂的「網紅股」共同上攻。主要是...

英漢堡王婦女節推文「女人屬於廚房」網批性別歧視：就是蠢

速食連鎖店漢堡王英國官方推特跟臉書帳號，在3月8日國際婦女節發布了一則貼文：「女人屬於廚房」（women belong in the kitchen）。網友狠批為：「史上最糟的公關宣傳」。

掌握毫米波要塞 全球備戰行動網路的高頻未來

從過往紀錄來看，至今部署最快的行動網路技術，非5G莫屬，而且發展動能強勁，在疫情肆虐的2020年，成長不減反增。而這些導入成果斐然的技術關鍵，在於5G使用了比前幾代還要更高的頻段，包含Sub-6 GHz的中低頻段與24GHz以上的高頻毫米波。

【Bloomberg】公債殖利率猛升 各大央行承受壓力

window.location.href="https://money.udn.com/money/story/12937/5304200?udnredirection";

搞科技民族主義？不爽推特 印度扶持黃色小鳥起飛

由於推特（Twitter） 拒絕配合印度政府的要求，刪除部分抗議當局政策的帳戶，印度總理莫迪和多位部會首長力捧並帶頭使用...

威州法院駁回投資違約案 鴻海：續履行財務義務

鴻海集團在美國威斯康辛州遭控未蓋10.5代LCD面板廠違約案，當地媒體報導原告已撤回訴訟，州法院也駁回不受理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。