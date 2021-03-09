英漢堡王婦女節推文「女人屬於廚房」網批性別歧視：就是蠢

速食連鎖店漢堡王英國官方推特跟臉書帳號，在3月8日國際婦女節發布了一則貼文：「女人屬於廚房」（women belong in the kitchen）。網友狠批為：「史上最糟的公關宣傳」。

漢堡王英國官方推特帳號9日已刪除原始貼文，表示聽到民眾心聲並感到抱歉，初衷只是想強調：「英國僅有2成女性專業主廚」的事實，藉此鼓勵更多女性員工參與烹飪獎學金計畫。

然而許多網友不領情。網友Jackie就說漢堡王一開始收到上百位網友反應宣傳詞不妥時，還一直為自己的說詞抗辯，且公司內部竟會核可這個宣傳詞讓她感到匪夷所思，直言漢堡王這次的做法「很明顯是對性別的迫害，一點都不幽默。」

網友Marwa Hamdy認為漢堡王徹底失格：「有一億萬種不含性別歧視、且不表達厭惡女性的廣告手法，漢堡王偏偏選了令人反感的方式。」網友JoJo Abbasi遺憾現今人們還得討論這種議題，期盼大家：「對女性多點尊重。」網友Walid Farag也批評：「不好笑，很蠢的行銷。」

但是網友Mahmoud Azmy主張自覺被羞辱的人是偽君子：「他們不尊重在廚房工作的人，並將廚房工作視為卑劣的事情。」