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美元升至三個半月高位 日圓貶至109是去年6月來最低

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元今天在亞洲盤續貶達去年6月來最低的109日圓。路透
日圓兌美元今天在亞洲盤續貶達去年6月來最低的109日圓。路透

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一漲至三個半月高位，市場預料美國經濟成長強勁而通膨將上揚，這也推高美國公債殖利率，提振美元的避險吸引力。 日圓兌美元今天在亞洲盤續貶達去年6月來最低的109日圓，

美元在2020年第4季下跌4%後，今年迄今已上漲近2.5%，因為投資者預計美國公債殖利率普遍上升將打壓偏高的股票，並推動對美元的需求。

紐約OANDA資深市場分析師Edward Moya說：「如果我們繼續看到殖利率上升，那將對美元非常有利，沒有什麼真正的阻礙，」

美國強勁的就業數據以及參院批准拜登總統1.9兆美元的經濟復甦計劃，也提振美元。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周一表示，強勢美元「對美國有好處」，並拒絕要求美元貶值的呼聲。

美國公債殖利率接近上周五觸及的1.62%上方的一年高位，相反德國公債殖利率上周下跌近5個基點，拖累歐元兌美元貶至1.19美元下方的近四個月低點。

美元指數上漲0.4%，至92.31，為去年11月24日以來的最高水準。

由於匯率波動，市場將密切關注周三美國公布的消費者物價指數(CPI)和周五公布的生產者物價指數（PPI），以及周三和周五的10年期和30年期美國公債標售。

BK資產管理外匯策略部門董事總經理Boris Schlossberg表示，「十多年來，通膨數據和公債標售將首次開始起作用，如果數據不像市場預期的那樣大幅攀升，那麼我認為美元可能會小幅回調。」

美元兌日圓守在九個月高位108.875日圓，美元兌英鎊接近一個月高位1.3839美元。

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