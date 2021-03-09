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Zoom袁征轉贈三分之一持股 價值約60億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Zoom創辦人兼執行長袁征。 美聯社
Zoom創辦人兼執行長袁征。 美聯社

申報資料顯示，線上會議平台Zoom創辦人兼執行長袁征，已轉贈出他在Zoom超過三分之一的持股，以公司上周五的收盤價計算，價值約60億美元。

公司申報的文件指出，袁征上周經由他是信託人的Grantor Retained Annuity Trust（GRAT）機制，贈出1,800萬股。文件没有說明收受方是誰。

Zoom發言人在聲明中表示，股票配置作業是袁征典型節稅財務規劃的一環。

Zoom股價去年拜新冠疫情之賜飆漲近三倍，今年至今則是下滑7.8%。

根據彭博億萬富豪指數，在未進行前述交易之前，袁征的身價為151億美元，財富排名全球第130名。Zoom的崛起除了造就袁征的財富，早期投資人包括台灣的松翰科技董事長陳賢哲也荷包滿滿。

51歲的袁征來自中國大陸，在被拒發八次美國簽證後，鍥而不捨才終於得以搬到美國矽谷，進而圓了他的美國夢。

疫情 矽谷

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