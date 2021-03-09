國際原油轉跌不甩稱沙國遭襲陰霾 美中經濟前景利銅價

原油期貨周一回落，創下一周最大跌幅，投資人擺脫沙烏地重要能源設施遭襲的影響，且受美元走強影響。金價跌至九個月低點，銅則四天來首日攀升，因世界最大兩個經濟體的經濟前景料改善。以下是整理自彭博的商品行情：

●美元走強澆熄原油漲勢

布蘭特原油期貨周一轉而跌1.6%，此前曾一度突破每桶71美元。美元走強，削弱以美元計價的大宗商品吸引力。

此外，市場看起來已擺脫周日沙烏地Ras Tanura港口儲油設施遭襲帶來的心理衝擊，沙烏地稱襲擊被攔截，石油生產似乎未受影響。

由於OPEC+限產以及經濟復甦提振需求前景，今年迄今油價漲幅已超過30%。

5月交割的布蘭特原油期貨價格下跌1.12美元，收於每桶68.24美元。4月交割的西德州中級原油（WTI）下跌1.04美元，結算價報每桶65.05美元。

●金屬：金價下挫，銅價上漲

美國1.9兆美元刺激計畫接近完成立法，而今年前兩個月中國出口激增。經濟前景改善提振了銅價，並降低作為避險資產的黃金吸引力。

黃金下跌還因為10年期美國公債殖利率上漲，使這種無息金屬的吸引力下降。

倫敦金屬交易所3個月交割銅期貨上漲1.2%，報收於每噸8,998.50美元，盤中一度上漲2.6%和下跌1%。倫敦期鎳下跌0.5%。現貨金觸及1,676.89美元，為6月5日以來最低。紐約商品交易所4月交割黃金期貨下跌1.2%，收於每英兩1,678美元。