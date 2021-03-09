因業績不佳 Gap傳考慮出售中國大陸事業

彭博資訊根據知情人士提供的消息報導，美國知名服飾品牌Gap正調整其中國市場營運，出售中國大陸事業部門列入考慮選項。

消息人士透露，Gap正與一家顧問公司研究各種選項，並與潛在買家進行了接觸以評估收購興趣。相關磋商尚處於初期階段，Gap仍有可能最後決定繼續保留大陸事業。

彭博向Gap查證，公司代表不予置評。

Gap是在2010年進入中國大陸市場，除了開設實體店面，也在阿里巴巴旗下的天貓線上平台進行網路銷售。Gap旗下的Old Navy品牌去年分拆上市計畫取消後，就已先退出中國市場。

Gap上周發布第4季財報，受疫情影響，該季營收不如預期。彭博彙編的數據顯示，美國仍是Gap最大市場，來自亞洲的營收繼續萎縮，約占總營收約5%。