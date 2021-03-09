快訊

亞伯拉罕信仰的和解：教宗出訪「伊拉克歷史眉角」

東北季風增強！北東防局部短暫雨 周五晚起再一波

台積電ADR再挫5.7%甚於費半 溢價急縮至7.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大跌5.7%收113.93美元，較台北交易股票溢價急縮為7.3%。費城半導體指數大跌5.4%，隨美國科技股下挫。

那斯達克綜合指數進入修正，投資人從高價位股票湧向景氣循環股，1.9兆美元的疫情紓困法案帶動道瓊工業指數上漲。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數斯收高306.14點，漲幅1%，報31,802.44點；標普500指數跌20.59點，跌幅0.54%，報3,821.35點；那斯達克綜合指數大跌310.99點，跌幅2.4%，報12,609.16點，較2月12日創下的14,095.47點的歷史紀錄收盤高位回落10.5%。美國10年期公債殖利率升向1.6%。

台灣加權股價指數昨天下跌35.12點收15,820.11點。台積電跌0.5%收598.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.21 -2.18 102.50 -1.26

中華電 CHT 110.75 -1.35 110.00 0.69

台積電 TSM 641.49 -5.69 598.00 7.27

聯電 UMC 45.21 -6.74 46.10 -1.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

延伸閱讀

外資連六賣 台積股價失守600

台積、鴻海 四檔動能強

台積期貨開漲6元 台指期開盤勁揚103點

既愛又恨 大陸眼中台積電的兩張「面孔」

相關新聞

參院通過紓困案 道指大漲創新高

道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。

經濟利多…金融市場雙面刃

過去經濟利多也是市場利多，但近來美國1.9兆美元的新刺激計畫可望過關、中國大陸的出口激增等利多訊息，卻反而導致股票、新興...

美加速疫苗接種 企業動起來

為了加快新冠疫苗的接種速度，美國肉類、航空和製藥等產業的大企業，正取得聯邦政府公衛官員的批准，自行為員工施打新冠疫苗，加...

華為無線設備 全球市占下滑

最新調查顯示，華為去年在中國大陸以外的全球市場市占，遭西方競爭對手蠶食，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。

因業績不佳 Gap傳考慮出售中國大陸事業

彭博資訊根據知情人士提供的消息報導，美國知名服飾品牌Gap正調整其中國市場營運，出售中國大陸事業部門列入考慮選項。

葉倫再挺刺激方案 駁斥通膨疑慮、估明年恢復充分就業

外界擔憂美國總統拜登的1.9兆美元疫情紓困方案規模太大，可能會引發通膨問題，但美國財長葉倫不認為會有這樣的疑慮，表示這套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。