台積電ADR再挫5.7%甚於費半 溢價急縮至7.3%
台積電ADR周一大跌5.7%收113.93美元，較台北交易股票溢價急縮為7.3%。費城半導體指數大跌5.4%，隨美國科技股下挫。
那斯達克綜合指數進入修正，投資人從高價位股票湧向景氣循環股，1.9兆美元的疫情紓困法案帶動道瓊工業指數上漲。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數斯收高306.14點，漲幅1%，報31,802.44點；標普500指數跌20.59點，跌幅0.54%，報3,821.35點；那斯達克綜合指數大跌310.99點，跌幅2.4%，報12,609.16點，較2月12日創下的14,095.47點的歷史紀錄收盤高位回落10.5%。美國10年期公債殖利率升向1.6%。
台灣加權股價指數昨天下跌35.12點收15,820.11點。台積電跌0.5%收598.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 101.21 -2.18 102.50 -1.26
中華電 CHT 110.75 -1.35 110.00 0.69
台積電 TSM 641.49 -5.69 598.00 7.27
聯電 UMC 45.21 -6.74 46.10 -1.92
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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