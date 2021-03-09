快訊

亞伯拉罕信仰的和解：教宗出訪「伊拉克歷史眉角」

東北季風增強！北東防局部短暫雨 周五晚起再一波

葉倫再挺刺激方案 駁斥通膨疑慮、估明年恢復充分就業

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國財長葉倫。（美聯社）
美國財長葉倫。（美聯社）

外界擔憂美國總統拜登的1.9兆美元疫情紓困方案規模太大，可能會引發通膨問題，但美國財長葉倫不認為會有這樣的疑慮，表示這套刺激方案應會讓美國經濟在2022年恢復充分就業。

葉倫表示，疫情對女性和少數族群造成的衝擊是個「絕對悲劇」。對於外界擔憂在經濟出現復甦跡象之際，拜登的刺激方案規模過於龐大， 竄升的通膨可能會危害經濟，葉倫再度否認會有這樣的疑慮。

葉倫8日接受MSNBC採訪時表示：「我真的認為這種情況不會發生」。她說，疫情前的通膨水準「太低而不是太高」，如果刺激方案「引起通貨膨脹，還是有工具可處理」。

美國眾議院議長裴洛西預期紓困法案周二將在眾議院過關。參議院上周六已通過該法案。這項法案內容包括在9月6日前強化失業救濟，以及為年所得8萬美元以下的民眾發出振興支票。

葉倫表示：「K型復甦的情況延續，在其中，高所得者的狀況比低薪勞工、少數族裔等在經濟底層的人士來得好。」她說，問題在疫情前已存在，但「疫情讓問題更加惡化」。

葉倫還說，預期目前的資源將確實推動非常強勁的經濟復甦，「我預期如果一切順利，明年經濟就能恢復到疫情前的充分就業狀態」。她說，如果沒有刺激方案，美國國會預算處（CBO）預估就業市場可能要到2024年才能復甦。

另外，葉倫8日與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃參與一場國際婦女節的相關活動時也表示：「我們真的很擔心這場危機會造成永久傷疤，我們將竭儘所能儘快幫助勞動力市場回到正常軌道。透過全力推動疫苗接種和重新開放學校，我認為我們有望在今年晚些時候或明年使勞動力市場重回正軌。」

在2月，有將近1,000萬名美國人失業，幾乎是疫情爆發前的兩倍，這也代表美國勞動力市場復甦之路漫長。

疫情 葉倫

延伸閱讀

實施防疫封鎖一週年 拜登11日發表談話

期貨商論壇／黃金期 保守操作

傳拜登邀菅義偉4月訪美 日本政府：尚未決定

日相菅義偉傳四月應邀訪美 可望成拜登首位會面領袖

相關新聞

參院通過紓困案 道指大漲創新高

道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。

經濟利多…金融市場雙面刃

過去經濟利多也是市場利多，但近來美國1.9兆美元的新刺激計畫可望過關、中國大陸的出口激增等利多訊息，卻反而導致股票、新興...

美加速疫苗接種 企業動起來

為了加快新冠疫苗的接種速度，美國肉類、航空和製藥等產業的大企業，正取得聯邦政府公衛官員的批准，自行為員工施打新冠疫苗，加...

華為無線設備 全球市占下滑

最新調查顯示，華為去年在中國大陸以外的全球市場市占，遭西方競爭對手蠶食，顯示美國對華為採取的行動開始產生衝擊。

因業績不佳 Gap傳考慮出售中國大陸事業

彭博資訊根據知情人士提供的消息報導，美國知名服飾品牌Gap正調整其中國市場營運，出售中國大陸事業部門列入考慮選項。

葉倫再挺刺激方案 駁斥通膨疑慮、估明年恢復充分就業

外界擔憂美國總統拜登的1.9兆美元疫情紓困方案規模太大，可能會引發通膨問題，但美國財長葉倫不認為會有這樣的疑慮，表示這套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。