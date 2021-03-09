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陸無人機巨擘也受衝擊 大疆北美員工大量離職

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

路透報導，受到美中關係緊張與公司內部摩擦的影響，中國大陸無人機巨擘大疆的北美員工已有約三分之一離開，可能不利大疆的全球無人機市場的主導地位。

大疆過去十年已建立成功的美國事業，幾乎稱霸當地市場。然而如今，路透在採訪超過20名現任和前任大疆的員工後指出，近幾個月來，大疆北美業務的200多名員工中，去年約三分之一被裁撤或辭職。

大疆的內部員工和競爭對手都認為，以大疆的品牌影響力、技術能力、製造力量和銷售團隊而言，該公司近期仍不會因此失去在美國和全球非軍用無人機市場的霸主地位。

然而，知情人士說，在美國政府對陸企施加限制之際，幾位重要主管的離開更加重大疆面臨的問題，也可能削弱大疆的領先地位。美國商務部去年12月將大疆加入「實體清單」，禁止大疆購買或使用美國的科技或零組件。

大疆2006年創立以來，已成為中國大陸創新的象徵之一，該公司不公布銷售數據，但顧問業者DroneAnalyst估算，大疆握有北美近90%的消費者市場和超過70%的工業市場。

美中關係 品牌

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