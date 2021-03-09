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疫苗新創擬赴紐約IPO

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）與牛津大學研發的新冠疫苗，還有一個幕後功臣Vaccitech，現在這家疫苗新創公司打算首次公開發行股票（IPO），支持者希望，這將成為從牛津大學分拆出來的公司中，最大的上市案。

華爾街日報（WSJ）報導，由兩名牛津大學科學家共同在2016年創立的疫苗公司Vaccitech，開發出支持新冠疫苗的關鍵技術，利用改造過的黑猩猩感冒病毒作載體，將新冠病毒的遺傳物質送到人體細胞內，以觸發免疫力。Vaccitech擁有這項技術的權利。

根據知情人士與WSJ看到的行銷文件，Vaccitech一直在向潛在投資人招手，並為最快今年在紐約上市做好準備。投資人的目標是，Vaccitech在IPO之後的估值達到7億美元，並預期在年底前成為一家市值10億美元的公司。吉利德科學公司（Gilead Sciences）以及從禮來藥廠分拆出來的創投部門禮來亞洲基金（Lilly Asia Ventures）等大型投資人，都已表示有意投資。

不過，Vaccitech尚未利用在AZ疫苗所扮演的角色賺錢，投資人也對AZ疫苗推出時的一波三折，以及保護力比其他疫苗低的早期負面觀感，感到憂心。

新冠疫苗 牛津 IPO

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