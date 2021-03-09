美加速疫苗接種 企業動起來

為了加快新冠疫苗的接種速度，美國肉類、航空和製藥等產業的大企業，正取得聯邦政府公衛官員的批准，自行為員工施打新冠疫苗，加速接種進度。在亞洲，印尼政府已接受產業領袖的建議，允許民間企業購買疫苗，以加快提高企業生產力。

華爾街日報引述知情人士報導，艾伯維藥廠已開始在北芝加哥總部為員工提供疫苗，以65歲以上者優先，其次是營運和製造部門的員工；亞培藥廠也開始為符合資格的員工接種，例如製造、食品服務和照護部門的僱員。泰森食品則已經開始為部分地區的工廠員工配送疫苗。

其他已登記將為員工提供疫苗的公司，還包括能源巨擘埃克森美孚、肉品公司史密斯菲爾德食品和重機具大廠卡特彼勒、迪爾等大型企業。聯合航空、美國航空則表示，上周已開始為特定員工提供嬌生公司的疫苗。這些公司已開始或準備進行閉門施打作業，僅為自家員工接種，不對公眾開放。

新冠疫情爆發以來，各企業爭搶衛生安全相關工具，例如防護設備、檢測名額，藉此保護員工，也讓客戶和員工共處一室時更加安心；如今，這些企業把焦點轉向疫苗。

美國各州的疫苗供應順序不同，有些地區完全以年齡區分，有些則以產業決定，例如醫療照護或製造業的從業人員。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的教授波伊指出，在工作場所接種，有助時薪制的員工免除交通和請假的問題，也有助擔任高風險職務的員工有效接種，例如那些難以保持社交距離的職務。

亞洲人口第四高的印尼，接種進度仍然緩慢，政府也授權民間企業向國營經銷商購買疫苗，為員工施打。

印尼的感染人數居高不下，許多企業人手不足，也把這項計畫視為加快恢復產能、安撫員工的契機。這個構想由印尼商工總會向總統佐科威提出，商工總會總主席羅桑表示，這項計畫將提振生產力、減少政府預算壓力，因為企業將承擔部分接種作業的費用。