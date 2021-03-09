大陸搶貨 日韓LNG供應吃緊

為兼顧環境與經濟，中國大陸希望以較乾淨的能源推動工業成長，此舉直接衝擊全球成長最快速的液化天然氣（LNG）市場，不但導致LNG價格在今年初飆升，更引發日韓等亞洲鄰國面臨停電危機。

今年1月中旬時，全球天然氣供應中斷、加上異常寒冷的冬季氣候，使LNG價格比12月初時躍漲兩倍，漲至每百萬英熱單位（MBTU）32.5美元，創歷史新高；中國大陸在LNG市場與日俱增的影響力，也開始受到關注。

受惠於經濟成長、以及中國大陸在LNG現貨市場參與度增加，北京當局正致力於將長期燃料從煤炭轉向天然氣，帶動LNG進口量在近幾年持續擴大，卻造成日本與南韓等依賴天然氣的鄰國供應吃緊；中、日、韓共占全球LNG消費量的六成。

中國大陸的龐大需求，加劇日本1月天然氣供應短缺的窘境，導致部分地區面臨停電風險。日本公用事業業者指出，天然氣嚴重短缺，因此不得不回頭改採燃煤、燃油及其他老舊的發電方式，以避免停電。

中國大陸去年超過日本，成為全球最大LNG進口國，單是去年12月便進口760萬公噸LNG，刷新歷史紀錄。

能源顧問機構Wood Mackenzie指出，中國LNG消費量去年成長11%，增幅遠超過全球的1%。鄰國的LNG供應也不斷遭中國蠶食，澳洲多年來一直是日本最大LNG進口國，占日本總進口量約三分之一，但日本去年僅從澳洲進口2,630萬公噸LNG；相較下，澳洲對中國大陸的LNG出口量每年成長5%，去年攀抵創紀錄的2,900萬公噸。

中國大陸也從美國進口更多LNG，2020年進口量達320萬公噸，創歷史新高，較2018年大增50%。