美債空頭勢力 愈來愈強

美國公債市場的空方勢力愈來愈強，可能對所有資產市場造成重大影響。

美國10年期美債殖利率5日一度升到1.62%，是去年2月來最高。由於美國就業數字優於預估，加上聯準會（Fed）鮑爾似乎不在意美債殖利率上升，使公債空頭更有底氣。

由於美國政府即將實施1.9兆美元的紓困計畫，Fed維持超寬鬆貨幣政策，加上新冠疫苗接種作業加速進行，使市場預期疫情過後景氣將強勁復甦，加重通膨壓力，公債殖利率確有持續上升的風險，並將衝擊股市，且導致金融情勢吃緊。即使如此，華爾街專家家迄今仍不願快速調高對今年底的美債殖利率預估。

BMO資本市場公司全球債市主管凱林絲說，目前殖利率升勢猛烈，問題在於殖利率要升到多高才算過高，促使Fed出手壓制殖利率。

面對殖利率上升，美股已呈現弱勢，尤其是科技類股；同時帶動房貸利率上升，對房市構成風險。目前市場聚焦於殖利率上升對美股的影響。

道明證券及興業銀行已上調今年底的美國10年期公債殖利率預估，分別由原本1.45%及1.50%，調升到2%。BMO預期1.75%將是下一道關卡。

美國本周財政部將標售多筆公債，其中10年期及30年期公債標售額共達620億美元，這對空頭更具吸引力。