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扮全球成長火車頭 美經濟貢獻度將超越大陸

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

經濟學家預估，美國今年對全球經濟成長的貢獻將超過中國大陸，為2005年來首見，扮演「全球經濟成長火車頭」的角色。

華爾街日報報導，牛津經濟研究院表示，隨著各國加快施打新冠肺炎疫苗的腳步，從而解除防堵新冠肺炎疫情的限制措施，使企業營運恢復常態，今年全球經濟可能成長約6%，為近半世紀來最快，而且，美國對全球經濟成長的貢獻度，預料將自2005年來首次超越中國大陸。

牛津經濟研究院說，由於美國的經濟體比中國大陸約大三分之一，若美中兩國今年經濟成長率一如預測般不分軒輊，美國對全球經濟成長的貢獻度將比中國大陸還大。2008年金融海嘯後，全球復甦動能主要來自中國大陸，美國則經歷大蕭條以來的最疲弱復甦。

花旗指出，美國將年將扮演全球成長火車頭的角色。高盛預期，美國經濟今年將成長約7%，中國大陸則將擴張8%。

美國經濟展現韌性，反映當局快速推出新冠疫苗、預料將通過1.9兆美元的支出方案、聯準會的（Fed）寬鬆貨幣政策，以及民間等待釋放的龐大儲蓄。牛津經濟研究院數據顯示，美國家庭的超額儲蓄已達到1.8兆美元。

經濟學家指出，將較於以往的經濟危機，這回新冠危機所造成的經濟低迷，並沒有資產泡沫破滅或債台高築等特徵，有利經濟加速復甦。

由於民眾疫情期間都待在家裡上網購物，全球貿易已超越疫情前水準。摩根大通表示，在各國政府大力支持下，企業設備支出回升的速度，比前兩次經濟復甦還快。

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