10年沒用的兩項專利，英特爾為何得賠償22億美元天價？

半導體大廠英特爾在「專利權大戰」中慘遭滑鐵盧，需賠償VLSI科技公司近22億美元的天價。此案將成為美國史上罰款最重的專利侵權訴訟！

近年來專利權大戰白熱化，中國成為全球專利申請件數最多的國家。根據世界智慧財產權組織（WIPO）所發佈的最新報告指出，中國已連續兩年擠下美國，穩坐專利申請件數最多的地位。

值得注意的是，專利申請件數也是科技創新的重要指標之一，也反映中國明顯領先美國。而中國電信龍頭華為已連續4年摘冠，韓國科技龍頭三星（Samsung）緊追在後，美國晶片大廠高通（Qualcomm）則位居第5名。

靠專利發財？提訟的VLSI公司根本沒自家產品

英特爾專利權大戰失利，判賠21.8億美元（約新台幣605億元）的天價！

根據美國德州聯邦陪審團裁定，英特爾侵害VLSI科技公司所擁有的兩項晶片生產專利，賠償金額分別為15億美元、6. 75億美元。這筆天價賠償金幾乎是英特爾去年第4季營收的一半。

根據《ArsTechnica》報導指出，這兩項專利的核心重點在於降低晶片的耗能。其中一項專利是改變系統電壓，以確保記憶體電路中有足夠電壓；另一項則是彈性調整時脈省電的技術，免除不必要的電力浪費。

然而，這兩項專利曾易主多家公司，最終轉讓給VLSI科技公司，同是此案提起訴訟的公司。

根據《彭博》報導指出，其中一項專利最初於2012年飛思卡爾（Freescale）半導體公司發佈；另一項最初於2010年矽瑪特（SigmaTel）發佈。隨後，2008年飛思卡爾收購矽瑪特。

2015年，飛思卡爾又被荷蘭芯片製造商恩智浦半導體（NXP Semiconductors）收購。值得注意的是，根據彭博法律研究（Bloomberg Law），這兩項專利已於2019年轉讓給VLSI科技公司。

面對侵權指控，英特爾誓言提起上訴

當然，英特爾也不是省油的燈！英特爾發表聲明誓言提起上訴，並對陪審團的判決表達強烈異議。

英特爾委任律師李（William Lee）週一（3／1）表示，成立於4年前的VLSI科技公司，目前尚未生產自家的產品，潛在的唯一收入就是這場官司。

他語帶調侃地說，VLSI公司就像是從一個架子拿出兩個過去十年間都沒用過的專利，開始索取近22億美元的賠償。這種做法實在令人難以容忍。

對此，VLSI科技公司委任律師朱（Morgan Chu）反駁：「這兩項專利可增加處理器功能和速度，是市場競爭的關鍵因素！」他也提到，英特爾故意忽視且不去查明是否使用到其他公司的專利與發明。

陪審團認定英特爾並沒有故意侵權的行為。否則，若英特爾真的有故意侵權的行為，恐導致賠償金額拉高；若是如此，該法院法官奧爾布賴特（Alan Albright）將進一步提高裁決，最高甚至會達此賠償金的二～三倍。

細數過往英特爾的侵權事件，最終都以和解收場。最早在2005年英特爾與 MicroUnity系統工程公司達成協議，並賠償對方3億美元。隨後到了2011年，英特爾與繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）的專利訴訟中，最後英特爾支付15億美元和解金。

由於英特爾已擺明將上訴，目前全案尚未定讞。除非上訴結果改變，否則本次英特爾與VLSI科技公司的專利權大戰，很可能以和解收場，而賠償金額將創下美國專利史上最高紀錄！

（作者／何晨瑋 本文出自2021.3.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）