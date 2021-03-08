美債空頭勢強 將全面衝擊金融市場

美國公債市場的空方勢力愈來愈強，將對所有資產市場造成重大影響。

10年期美債殖利率5日一度升到1.62%，是去年二月來最高點。由於美國就業數字優於預估，加上聯準會（Fed）鮑爾對殖利率上升似乎並不在意，使公債空頭更有底氣。

由於美國政府即將實施1.9兆美元的紓困計畫，聯準會（Fed）維持超寬鬆貨幣政策，加上疫苗接種加速進行，使市場預期疫情過後景氣將強勁復甦，加重通膨壓力，公債殖利率確有持續上升的風險，並將衝擊股市，且使金融情勢吃緊。但即使如此，華爾街專家家迄今仍不願快速調高對今年底的殖利率預估。

BMO資本市場公司全球債市主管凱林絲指出，目前殖利率升勢猛烈；但問題在於殖利率究竟升到多高，才算是過高，並促使Fed出手來壓制殖利率。

面對殖利率上升，美股已經呈現弱勢，尤其是科技類股；同時帶動房貸利率上升，對房市構成風險。目前市場聚焦於殖利率上升對美股有多大影響。

道明證券及興業銀行已將今年底的10年期殖利率預估由1.45%及1.50%，調升到2%。BMO預期在1.75%將是下一道關卡，這是去年元月肺炎疫情爆發以來的高點。

本周美國財政部將標售多筆公債，其中10年期及30年期公債標售額共達620億美元，這對空頭更具吸引力。

儘管Fed官員預測2023年全年都不會升息，目前市場交易商預期Fed可能提前年手。歐洲美元市場現在雖預期Fed將於2023年第一季首度升息，但已有跡象顯示預期升息的時間可能提前到2022年底。