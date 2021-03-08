快訊

「我是媽媽的人偶」 牙醫系學生憂鬱自白

地獄梗的治癒？ 沖繩搞笑藝人的「笑與淚戰爭」

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！ 嫁西雅圖自然科老師

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。擷自樂施誓約 （The Giving Pledge）
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。擷自樂施誓約 （The Giving Pledge）

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott），嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特（Dan Jewett），她的新夫婿立即宣稱，計劃協助捐出他們大部分的財富給慈善組織。

在湖濱學校（Lakeside School）任教的朱伊特於「樂施誓約」 （The Giving Pledge）網站上宣布婚訊。「樂施誓約」是比爾蓋茲夫婦和「股神」巴菲特所發起、鼓勵億萬富翁慈善認捐的運動。

朱伊特3月6日在樂施誓約史考特頁面下貼文表示：「天賜良緣，我與我所認識最慷慨、最善良的人之一結成連理，並與她一起致力於捐出巨額財富為他人服務。」

朱伊特說，他一生大部分時間都擔任教職，從未尋求累積「樂施誓約要求的巨額財富」。

根據彭博億萬富豪指數，現年50歲的史考特在全球富豪裡排名第22名，淨資產約535億美元。自從2019年與亞馬遜創辦人貝佐斯離婚以來，她成為她的世代最重要慈善家之一。去年，史考特捐出60億美元，很可能是在世者最高捐款金額。貝佐斯透過亞馬遜發言人發布聲明表示：「朱伊特人很好，我為他們倆感到開心和興奮。」貝佐斯是全球首富，身家高達1,766億美元。

貝佐斯 比爾蓋茲 巴菲特

延伸閱讀

富豪星際爭霸戰（上）：馬斯克、貝佐斯與他們的太空事業

比爾蓋茲：寧願花錢買疫苗 也不想跟馬斯克一樣當火星人

馬斯克財富縮水46億美元 貝佐斯再度奪回全球首富頭銜

年捐5千萬美元做公益 喬丹首登美富豪慈善榜

相關新聞

美元升 新興市場面臨衝擊

在美國經濟前景看好、美債殖利率攀升之際，美元對主要貨幣匯率止貶回升，美元指數上周累計升值1.2%，今年來升逾2%。投資機...

美聯手日印澳 反制中國

美國總統拜登最快本周將與日本、印度及澳洲等國領袖，舉行上任以來首場「四方峰會」，尋求聯手加強反制中國大陸在印太地區日增的...

全球發電量 核電占一成

日本福島核災距今已十周年，這場災難雖使各國重新檢討核電的安全性，但並未因此徹底摧毀核能市場，核電在全球全年發電量中仍占一...

布蘭特油價上漲突破70美元 沙烏地重要石油設施遭襲

國際油價大漲，今天在新加坡早盤超過每桶70美元，沙烏地阿拉伯表示，受到嚴密保護的最大的原油設施遭到飛彈襲擊，讓原本已因O...

彭博：美經濟蓄勢待發 前景看好

美國參院六日通過拜登政府提出的一點九兆美元紓困方案，拜登總統可望在數日內簽署成為法律。彭博資訊報導，拜登的紓困案過關，加...

全球資源保護主義抬頭

風險顧問公司Verisk Maplecroft指出，擁有豐富天然資源的國家，過去一年來的資源保護主義升高，因新冠疫情對這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。