全球發電量 核電占一成

日本福島核災距今已十周年，這場災難雖使各國重新檢討核電的安全性，但並未因此徹底摧毀核能市場，核電在全球全年發電量中仍占一席之地，比率約達10%，中國大陸也大舉押注核能，以實現發電去碳化。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，核燃料顧問公司UxC總裁辛茲表示：「要說福島核災成了壓垮核能產業的最後一根稻草，這種說法非常不準確。」他說，2012年全球核能發電量較福島核災發生前減少約11%，且直到2019年才重返核災前的水準。

不過，辛茲指出，福島核災並未全面改變核能產業，核電在全球能源供應中仍占一席之地，占全球全年發電量的比率約達10%。

標普全球普氏（S&P Global Platts）核能與鈾主管費里貝恩表示，在歐美國家，對核電廠而言，電價才是更大威脅，而非核安疑慮。他說，這些地區興建核電廠的成本很高，且政府向來優先補助再生能源。大陸也「大舉押注核能，以實現發電去碳化」。

費里貝恩認為，整體而言，人們日益擔憂氣候變遷問題，促使部分人士認為，這可能使既有核電廠繼續運轉，甚至興建新核電廠。鈾能源公司（Uranium Energy）總裁兼執行長亞達尼表示，在乾淨能源需求增強的情況下，人們對鈾的需求可望升溫。

亞達尼表示，再生能源雖有助於於幫助實現減碳目標，但其發電間歇性本質，不適合作為不間斷基載發電，而核能安全、可靠，成本也具競爭力。他說，鈾超額庫存正快速消耗，且目前鈾價也不足以吸引礦商大舉投資。