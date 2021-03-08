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美聯手日印澳 反制中國

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國總統拜登最快本周將與日本、印度及澳洲等國領袖，舉行上任以來首場「四方峰會」，尋求聯手加強反制中國大陸在印太地區日增的影響力。此前知情人士透露，美國正透過「四方安全對話」架構，共同擬定一項為亞洲各國提供新冠疫苗的計畫。

英國金融時報報導，拜登將以視訊會議主持這場會談，而拜登選擇以「四方安全對話」為他首場主辦的峰會，凸顯他希望重振「四方會談」架構，作為他對陸策略的一環。印度時報引述消息人士指出，這場視訊峰會預料將在12日登場。

「四方安全對話」始於2007年，當時各國協調因應2004年南亞大海嘯的措施，之後因印度和澳洲擔心會被視為挑釁中國大陸，活動因而陷入沉寂，但美國前總統川普恢復這個架構。專家指出，由於印度和中國大陸的緊張關係升高，印度的態度已「大幅轉變」，從不願選邊站改為願意配合對抗中國大陸。

金融時報上周引述知情人士指出，白宮近幾周來已和日本、印度以及澳洲討論，共同擬定一項計畫，提供新冠疫苗給亞洲各國提供疫苗，作為反制北京影響力的其中一項努力。知情人士說：「拜登政府正以『四方安全對話』為其亞洲政策的核心之一。」

另一名知情人士說，這四國正在制定的策略不只關乎疫苗，可能會對印太地區產生長期影響，「美國正處於準備作業的最後階段，希望能在印太地區採取一項重大而大膽的措施。」

美國總統拜登強調要與盟邦加強合作，而亞洲各國日益擔心中國大陸在軍事和經濟方面日漸強勢，也為拜登這項努力提供助力。

印度 拜登 新冠疫苗

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