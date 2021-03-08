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微軟電郵軟體被駭 資安大危機

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

微軟電郵軟體「Exchange」已遭受一群據信是由中國大陸政府支持的駭客組織攻擊，迄今已造成至少6萬個組織受害，並正演變成為一場全球網路資安危機。

彭博資訊、華爾街日報及金融時報等媒體報導，了解調查內情的前美國高級官員說，微軟表示，許多受害者似乎是中小企業以及州和地方政府。

馬里蘭州監測客戶安全的Huntress公司說，迄今確定的受害者包括銀行和電力供應商，及一些老年人住宅和一家冰淇淋公司。一家網安公司說，該公司的專家正與至少50名受害者合作，試圖迅速確定駭客可能拿走哪些資料，並加以驅逐。

這場迅速擴散的攻擊已引起美國白宮與國安官員的關切，原因之一是駭客能夠如此迅速入侵這麼多受害者。研究人員說，在攻擊的最後階段，駭客似乎已將過程加以自動化，才能在全球各地入侵上萬名受害者。

微軟主管阿代爾說，幾個月以來，這個中國大陸支持的駭客組織（微軟稱之為Hafnium）似乎已透過該公司受歡迎的Exchange電郵軟體入侵私人和政府電腦網路，最初只針對少數受害者。在網安公司的幫助下，微軟找到了被駭客利用的缺陷，並已在2日發布修復程式。

這是美國在數個月內發生的第二起重大資安危機，一群疑似為俄羅斯支持的駭客，在去年12月被發現透過篡改IT管理軟體業者SolarWinds的軟體更新，入侵九個聯邦機構和至少100家公司，此手法是一種外科手術式攻擊，相形之下，最近這次的網安危機比較像是霰彈槍式攻擊，受害者更廣泛。

駭客 資安

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