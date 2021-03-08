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阿根廷土耳其 風險最高

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

上周投資人把資金撤出新興市場，彭博資訊分析，若新興市場資金持續外流，阿根廷和土耳其最易受衝擊，泰國、台灣及俄羅斯所面臨的風險則最低。

彭博行業研究根據主要新興經濟體的經常帳、外債、外匯存底、實質利率和治理狀況，計算出各經濟體的外部脆弱度，若得分愈高，代表資金外流時風險愈高。

彭博行業研究指出，若資金流入的狀況反轉，主要新興經濟體中，風險最高者是阿根廷，外部脆弱度分數達14.8，其次是土耳其（14.4）。巴西是高險第三高的經濟體，脆弱度分數為13.8；智利（12.8）和柬埔寨（12.6）排在第四、五名。

在彭博行業研究統計的20個新興經濟體中，外部脆弱度最低者是泰國，分數為6.6；台灣為倒數第二低，脆弱度分數是6.8；俄羅斯為倒數第三低18名（7.6），但俄羅斯可能即將面臨美國制裁。中國大陸的脆弱度為8，排在17名；南韓為16名，外部脆弱度分數為8.4。

金融時報指出，各國廣泛施打新冠疫苗的消息，為新興市場帶來「蜜月期」，帶動資金大舉湧入；但美國公債殖利率攀升的疑慮，已讓新興市場蜜月期戛然而止。

新興市場 俄羅斯

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