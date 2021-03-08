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美元升 新興市場面臨衝擊

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美元近期回升，恐衝擊新興市場經濟復甦。（路透）
美元近期回升，恐衝擊新興市場經濟復甦。（路透）

在美國經濟前景看好、美債殖利率攀升之際，美元對主要貨幣匯率止貶回升，美元指數上周累計升值1.2%，今年來升逾2%。投資機構指出，這顯示投資人並不認為全球經濟將如預期般強勁復甦，一些專家更擔心美元若持續升值，可能會傷害新興市場的經濟復甦。

去年11月美國總統大選後，多數投資機構與分析家都看跌美元指數，一些專家更預測美元將貶值20%以上，因為投資人押注其他國家股市及資產看漲，投資人將從美元資產撤出資金。

然而，從去年11月到今年元月間，美元只貶值3.7%，之後即止跌回升。美元指數今年來累計升值2.3%，報91.977，美元同期對瑞郎與日圓匯率分別升值5%及4.9%，也對歐元升值2.5%，對墨西哥披索與巴西里爾等新興貨幣也勁升，更令投資機構憂心忡忡。

專家更認為美元還有升值空間。花旗認為美元可能正在築底，摩根大通策略師團隊也建議做多美元對日圓、與美元對瑞郎，並調高美元對人民幣的匯率目標，原因是美債殖利率攀升有望支撐美元，而且美國有望通過超大規模的刺激方案，經濟成長率可能超越中國大陸等新興市場。

策略師也認為，美元兌日圓可能在未來幾個月升破110日圓價位，在今年中升抵113日圓。

一些專家擔心，美元升值及美債殖利率走高，會使其他國家金融情勢趨緊，從而限制這些國家的經濟復甦勢頭，對新興市場尤其不利。

富達國際集團全球總體經濟主管阿赫米德指出，若美元驟強，新興資產可能出現賣壓，但新興貨幣的脆弱程度將沒有2013年「縮減恐慌」時那麼高。

專家原本看跌美元，主要是預期全球市場將出現「通貨再膨脹」行情，但現在這種預期開始減弱；歐洲由於疫苗普及速度不如美國，因此復甦力道也比美國弱。

今年來美國10年期公債殖利率已回升逾50個基點，其他主要國家殖利率回升速度則相對較慢；美國與日本殖利率差距已擴大約50個基點，與瑞士及德國的殖利率差距擴大30個基點左右，表示持有美元比其他主要貨幣更有利。

新興市場 人民幣

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