科技安全之鑰 在台韓手上

巴隆周刊報導，美國總統拜登日前簽署行政命令要確保美國供應半導體、電動汽車電池、藥品和稀土金屬，但這並不容易，因為台灣與南韓的公司在半導體和先進電池領域占有優勢，並且握有美國科技安全之鑰。

近來車用晶片短缺，使半導體成為舉世爭相競逐的產品，儘管美國企業在晶片設計領域獨步全球，但台灣台積電和南韓三星電子卻控制著晶片製造。Dalton投資公司駐南韓分析師詹姆斯·林表示，這兩家公司生產了全球四分之三的複雜「邏輯」晶片，以及所有最先進的晶片（7奈米以下） 。

美國英特爾已落居其後，要迎頭趕上似乎是一個漫長過程。 Vontobel Quality Growth新興市場投資組合經理人班德斯瑪說：「半導體是人類製造的最複雜東西。這不是花錢就能解決的事情。」

電動車電池是乾淨汽車革命的關鍵，這個產業一直是中國、南韓和日本三足鼎立。詹姆斯．林說，樂金化學等南韓製造商正居於領先。

報導指出，這些亞洲科技強權可能會將部分生產轉移到美國，但台灣與南韓業者仍將在供應鏈安全扮演關鍵角色。這意味著華府正在提供了另一種安全保障，特別對台灣。BCA Research的地緣政治策略師格特肯說，台灣擁有的關鍵科技，是當今世界上最大的政治風險。