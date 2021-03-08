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全球資源保護主義抬頭

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

風險顧問公司Verisk Maplecroft指出，擁有豐富天然資源的國家，過去一年來的資源保護主義升高，因新冠疫情對這些國家的經濟造成威脅。

報告表示，去年有34個國家對天然資源的保護主義「顯著升高」，顯示新冠疫情對經濟的衝擊，促使政府加強干預；這34國裡，有18國的經濟依賴礦產或能源出口。報告預測，由於各國政府尋求在疫情過後縮小財政赤字，未來幾年孤立主義威脅料將加劇。

保護主義興起，首當其衝的將是礦業；數家主要銅和鐵礦砂生產商，尤其是非洲和南美的生產商，均位於Verisk Maplecroft資源保護主義指數前十的國家，分別是委內瑞拉、剛果民主共和國、俄羅斯、尚比亞、辛巴威、哈薩克、北韓、坦尚尼亞、波利維亞和巴布亞紐幾內亞。

分析師指出，這些國家極有可能動用資源保護主義這類最魯莽的工具，例如直接徵收礦坑，卻未適當、甚至不予補償。

Verisk Maplecroft的礦業風險主管布里南表示：「各國政府財政吃緊，也正尋求額外的收入來源。商品價格今年來表現出色，這使得當局持續盯上礦業。」

疫情 俄羅斯

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