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北京修改香港選制 美國務院：嚴重破壞香港民主制度

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人普萊斯。美聯社
國務院發言人普萊斯。美聯社

北京擬在中國大陸全國人大會議期間，透過修法改變香港選舉制度，美國國務院發言人普萊斯5日表示譴責，並說，陸方所謂的「改革」是對香港自治權、自由與民主程序的直接攻擊；若實踐將嚴重破壞香港的民主體制。

普萊斯在電話記者會表示，全國人大副委員長王晨所謂預告的一系列「改革」，是中華人民共和國對香港民主機構的持續攻擊；北京限制參與、削減民主代表性、扼殺政治辯論，只為了違抗港民的明確意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

「若落實，則這些措施將嚴重破壞香港民主體制，且該措施與香港基本法中保障普選的內容背道而馳。」 普萊斯表示。

普萊斯說，美國與香港人民站在一起，港人不過是追求他們擁有且被保障的普世權利。

中國大陸全國人大決意透過修改香港基本法附件、改變香港選舉制度，香港特首林鄭月娥稱將全力以赴按附件修改香港的選舉法例；王晨表示，將完善香港特區選舉制度，通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，也要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

此外，有關新疆，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示認為中方對新疆維吾爾族的做法構成「種族滅絕」，但國務院尚未宣布下一步行動；普萊斯表示，美國將召集理念相近的合作夥伴與盟友，齊聲譴責新疆、香港與其他地方的人權受壓迫事件，美國也正在促使世界各地採取集體行動，表明不會容忍人權侵犯事件在新疆等地發生。

香港選舉 新疆 全國人大

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