市場瘋了？美股、美債最近俱挫 美元、油價齊漲

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
最近金融市場波動加劇，令投資人惴惴不安。路透
最近金融市場波動加劇，令投資人惴惴不安。路透

近日來科技股拖累美股下挫，美國公債價格跌而殖利率升，同時美元勁升，油價也走高。乍看下，這市況顯得很瘋狂。

但巴隆周刊（Barron's）指出，從某種角度觀之，這一切其實都說得通。隨著新冠肺炎疫情趨緩，經濟成長加快腳步，美國公債殖利率隨之攀升；而殖利率走高會助漲美元，因為那意味美國資產比外國資產提供更多收益，這將助長美元需求。

油價通常不隨美元上漲，但在美元挺升之際，油價5日早盤也漲破每桶65美元。何以致此？這是因為經濟改善的速度比產出回升的速度快，預示油價可能持續攀高。

若是物價上漲是因為經濟轉強造成，這是好事一樁。不過，如果好事多到爆，導致「通貨再膨脹」演變成「通膨復熾」，就反倒可能扼殺復甦。不過，現在還不到那種地步。

至於科技股最近跌得唏哩嘩啦，部分因素是投資人不想改變。然而，情況總是得改變，沒人想在Zoom視訊會議中度過剩餘的職涯。於是資金從疫情期間的成長股，輪動到對景氣循環敏感的股票。

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