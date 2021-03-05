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美2月就業人數新增37.9萬人 優於預期
美國勞工部5日公布，2月美國非農業就業人口增加37.9萬人，增幅大於經濟學家預期的20萬人；失業率降到6.2%，顯示勞動市場又逐漸站穩腳步。
【中央社／華盛頓5日綜合外電報導】
美國勞工部（Labor Department）今天表示，2月份美國增加37萬9000個工作機會，失業率微幅下降至6.2%，這項結果優於原本預期。目前美國經濟正逐步從疫情中復甦。
法新社報導，值得注意的是，休閒餐旅業就業機會大幅增加。這個產業在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間因生意受限飽受衝擊，但2月新增35萬5000個工作機會。
不過政府同時警告，疫情仍持續衝擊勞動市場。
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