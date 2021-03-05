聽新聞
test
0:00 / 0:00

美2月就業人數新增37.9萬人 優於預期

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國勞工部5日公布，2月美國非農業就業人口增加37.9萬人，增幅大於經濟學家預期的20萬人；失業率降到6.2%，顯示勞動市場又逐漸站穩腳步。

【中央社／華盛頓5日綜合外電報導】

美國勞工部（Labor Department）今天表示，2月份美國增加37萬9000個工作機會，失業率微幅下降至6.2%，這項結果優於原本預期。目前美國經濟正逐步從疫情中復甦。

法新社報導，值得注意的是，休閒餐旅業就業機會大幅增加。這個產業在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行期間因生意受限飽受衝擊，但2月新增35萬5000個工作機會。

不過政府同時警告，疫情仍持續衝擊勞動市場。

延伸閱讀

勤誠2月營收創同期新高 審慎樂觀看今年營運

房市買氣續熱！海悅2月營收4.78億元 創單月歷史次高

牽制中國大陸 駐日美軍原計畫2月在釣島海域演訓

解析美國複雜稅務 安永線上研討會助攻

相關新聞

市場瘋了？美股、美債最近俱挫 美元、油價齊漲

近日來科技股拖累美股下挫，美國公債價格跌而殖利率升，同時美元勁升，油價也走高。乍看下，這市況顯得很瘋狂。

非農就業數據亮眼 美股早盤大漲逾300點

美股5日早盤走高，道瓊指數漲幅逾300點，非農就業人口數據優於預期，讓投資人更加樂觀期待經濟將快速重啟。

【外媒綜合】盼Fed主席鮑爾給更多保證 投資人求而不得

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）預料今年夏天物價會上揚，投資人很擔心升息提早到來，偏偏鮑爾對通膨表達十足的耐心，根本不提可能採取什麼樣的措施來壓低公債殖利率。市場對此給出負面反應，殖利率進一步攀高。

【羅比尼專欄】新冠泡沫愈吹愈大

美國經濟正經歷一場「K型復甦」，隨著股市迭創新高，擁有穩定全職工作、福利以及財務緩衝的人，大多過得不錯；相較下，失業或僅從事低附加值的藍領和服務工作者，也就是所謂的新「precariat」（不穩定無產者），這群人不僅債務纏身，幾乎也沒啥金融財富，還將面臨著日益惡化的經濟前景。

現代召回電動車成本逾12億美元 樂金傳願負擔七成

據傳現代汽車和樂金能源解決方案公司（LG Energy Solution）已達成協議，現代先前召回約8.2萬輛Kona電...

美國西德州原油期貨漲破每桶65美元 去年1月來首見

美國西德州中級原油（WTI）4月期貨價格5日突破每桶65美元，為2020年1月來首見，石油輸出國組織和其盟國（OPEC+...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。