美2月就業人數新增37.9萬人 優於預期

美國經濟正經歷一場「K型復甦」，隨著股市迭創新高，擁有穩定全職工作、福利以及財務緩衝的人，大多過得不錯；相較下，失業或僅從事低附加值的藍領和服務工作者，也就是所謂的新「precariat」（不穩定無產者），這群人不僅債務纏身，幾乎也沒啥金融財富，還將面臨著日益惡化的經濟前景。

2021-03-05 21:02