Google：淘汰第三方cookies後 停用網路追蹤工具

美國Alphabet公司旗下的谷歌（Google）昨天宣布，明年開始逐步淘汰Chrome瀏覽器現有技術後，將不再打造或使用替代工具來追蹤網路瀏覽流量。此舉將重塑線上廣告營運生態。

路透社報導，Google去年初首度宣布將停用數十年來促進線上廣告發展的第三方cookies技術，以符合歐洲及美國愈來愈高的資料隱私標準。

隱私維權人士多年來不斷批評包括Google在內的科技企業在非其所有的網站使用cookies技術來蒐集網路瀏覽紀錄，以便依據用戶興趣，建立使用者輪廓，投放個人化廣告。

雖然Google持續為企業測試各種方式，來為擁有相同興趣的大群匿名用戶投放廣告，不過Google如今承諾不會使用其他技術來取代cookies，或在Chrome瀏覽器內建造允許擷取用戶資料的附加功能。

Google在部落格貼文中表示：「維持網路開放、人人都能上網，需要我們做更多措施來保護隱私，這表示，不僅要終止第三方cookies，還要終止用來追蹤個人瀏覽網路的任何技術。」

Google的競爭對手Criteo SA和The Trade Desk等廣告科技公司正在打造工具，來匿名辨識網路用戶。

Google去年1月首度宣布要淘汰cookies後，CriteoSA和The Trade Desk股價應聲下跌，但一年來持續回升。