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美元升抵3個月最高 日圓貶到108 鮑爾不擔心美債拋售

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元今天亞洲貶至108日圓，是去年7月來首見。路透
日圓兌美元今天亞洲貶至108日圓，是去年7月來首見。路透

美元周四勁升至三個月來高位，聯準會（Fed）主席鮑爾未能像一些交易員預期的那樣，對最近美債遭拋售表示憂心，導致公債殖利率上升，美元需求增加。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.8%至91.631。日圓兌美元今天亞洲貶至108日圓，是去年7月來首見。美元兌日圓周四勁升0.8%至107.81。

鮑爾表示，公債殖利率上升幅度「很大，並引起了我的注意」，但他並不認為這是一種「無序」走勢，也不認為這會將長期利率推高到Fed可能不得不通過更強有力地干預市場來壓低的水準，比如通過增加目前為每月1,200億美元購債規模。

矽谷銀行高級外匯交易員Minh Trang表示，「總的來說，他傳達的信息與之前相同，那就是基本上他們將維持寬鬆貨幣政策，直到經濟顯示持續的強勁走勢，在通膨和勞動力市場方面都更接近大流行前的水準」。

美元兌加幣升值0.3%至1.2690，盤中一度跌0.6%，因OPEC+的決定使油價大漲逾4%。

歐元兌美元跌0.8%至1.1966；跌破100日均線所在的1.2038。美銀策略師發布報告稱，美國經濟與歐元區表現差異以及美債殖利率攀升應會導致歐元兌美元年底前跌至1.15。

英鎊兌美元下跌0.4%至1.3893，盤中一度跌至1.3884。澳幣兌美元跌0.7%至0.7718。

鮑爾 Fed

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