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台積電ADR重挫5.9%甚於費半 溢價急縮至7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四大跌5.9%收115.59美元，較台北交易股票溢價急縮為7.1%。費城半導體指數大跌4.8%，隨美國科技股下挫。

美國股市周四再度下跌，那斯達克綜合指數較2月觸及歷史新高回落近10%，聯準會（Fed）鮑爾的談話讓擔心美國長期公債殖利率上升的投資人感到失望。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌345點，跌幅1.1%，收30,924.14點；標普500指數下跌1.3%，報3,768.47點。那斯達克綜合指數大跌2.1%，報12,723.47點。

台灣加權股價指數昨天大跌305.32點收15,906.41點。台積電大跌3.4%收601.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.51 -5.30 103.00 -3.39

中華電 CHT 109.75 -0.45 109.50 0.23

台積電 TSM 643.49 -5.94 601.00 7.07

聯電 UMC 46.76 -7.39 49.05 -4.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

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