聽新聞
test
0:00 / 0:00

市場揣測 Fed將扭轉操作

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）在與公債市場的戰鬥中雖打贏了第一回合，但接下來還有第二回合，甚至第三回合，而且Fed不能再光說不練，必須有真正的政策行動出爐。市場正在揣測，Fed接下來可能會以「賣短債、買長債」的「扭轉操作」措施，平抑長債利率。

2月美國公債市場賣壓湧現，使10年期與30年期美債殖利率都竄升30個基點以上，連帶拉高歐洲及澳洲的公債殖利率，全球股市也應聲重挫。債市賣壓源自於投資人擔心美國政府在經濟復甦之際，又大舉擴張支出，可能使通膨率快速升破Fed的目標。

面對殖利率上升，Fed主席鮑爾預測可能需要三年，通膨才會持續上升，各國央行也一再表示將維持低利率。但這次的市場憂慮比之前更高，因為央行寬鬆措施已拉高股市與債券行情，現在政府又擴大支出，可能引發物價上漲，從而傷害股債市。

富達國際集團主管阿赫米德預測，在美國政府的1.9兆美元紓困及復甦計畫逐漸實施後，債市將湧現新一波賣壓。他認為，若美債殖利率比目前的水準再高出25-40個基點，Fed光靠喊話將無法安撫市場，可能需要擴大購債金額，或採取殖利率曲線控管措施。

不過，分析師指出，Fed可能要等到公債、股市、美元及公司債重挫，打擊企業營運及拉高房貸利率之後，才會採取行動。

下個考驗可能是美國財政部下周標售3年及10年期公債。但投資人真正要看的是當1.9兆美元計畫通過後，財政部需要多借的資金規模。ING指出，由於政府擴大支出，如果Fed不增加購債額，就等於是寬鬆政策「逐漸退場」。

另一引發賣壓的導火線可能是經濟數據超強，尤其是就業數字。摩根大通全球策略長凱利指出，目前經濟數據偏冷，然而一旦轉熱，利率水準也將上升。

Fed 美國聯準會 公債

延伸閱讀

美債殖利率攀升 日經指數收盤跌逾2.1%

殖利率第一樂章揭開序幕

美元強升、受殖利率拉抬 日圓貶至七個月低點

殖利率再度跳升…科技股帶頭下殺 那指重挫2.7%

相關新聞

任天堂Switch 將推升級版

消息人士透露，任天堂計劃今年發表一款升級版Switch遊戲主機，搭載較大尺寸的OLED面板，希望以更大的觸控螢幕，提振年...

全球股市面臨殖利率恐慌

美國公債殖利率上升的憂慮再起，全球股市4日盤中挫跌。專家警告，公債殖利率攀漲的憂慮將揮之不去，未來股市可能面臨更多的「殖...

市場揣測 Fed將扭轉操作

美國聯準會（Fed）在與公債市場的戰鬥中雖打贏了第一回合，但接下來還有第二回合，甚至第三回合，而且Fed不能再光說不練，...

法國救援 要化解倒閉潮

法國終於公布了企盼已久的計畫，利用國家援助來避免該國在新冠肺炎疫情之後出現的企業倒閉潮，這項創新措施未來很可能成為其他歐...

南韓組車用晶片國家隊

南韓政府正在召集國內最大的晶片製造商與汽車廠成立車用晶片「國家隊」，除為解決車用晶片短缺問題外，也為成立一家合資企業奠定...

Google隱私沙盒 重塑廣告業

Google計劃明年起，停止根據個別用戶在多個網站的瀏覽紀錄銷售廣告，將加快數位廣告業的變革，並且重塑線上廣告的運作模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。