市場揣測 Fed將扭轉操作

美國聯準會（Fed）在與公債市場的戰鬥中雖打贏了第一回合，但接下來還有第二回合，甚至第三回合，而且Fed不能再光說不練，必須有真正的政策行動出爐。市場正在揣測，Fed接下來可能會以「賣短債、買長債」的「扭轉操作」措施，平抑長債利率。

2月美國公債市場賣壓湧現，使10年期與30年期美債殖利率都竄升30個基點以上，連帶拉高歐洲及澳洲的公債殖利率，全球股市也應聲重挫。債市賣壓源自於投資人擔心美國政府在經濟復甦之際，又大舉擴張支出，可能使通膨率快速升破Fed的目標。

面對殖利率上升，Fed主席鮑爾預測可能需要三年，通膨才會持續上升，各國央行也一再表示將維持低利率。但這次的市場憂慮比之前更高，因為央行寬鬆措施已拉高股市與債券行情，現在政府又擴大支出，可能引發物價上漲，從而傷害股債市。

富達國際集團主管阿赫米德預測，在美國政府的1.9兆美元紓困及復甦計畫逐漸實施後，債市將湧現新一波賣壓。他認為，若美債殖利率比目前的水準再高出25-40個基點，Fed光靠喊話將無法安撫市場，可能需要擴大購債金額，或採取殖利率曲線控管措施。

不過，分析師指出，Fed可能要等到公債、股市、美元及公司債重挫，打擊企業營運及拉高房貸利率之後，才會採取行動。

下個考驗可能是美國財政部下周標售3年及10年期公債。但投資人真正要看的是當1.9兆美元計畫通過後，財政部需要多借的資金規模。ING指出，由於政府擴大支出，如果Fed不增加購債額，就等於是寬鬆政策「逐漸退場」。

另一引發賣壓的導火線可能是經濟數據超強，尤其是就業數字。摩根大通全球策略長凱利指出，目前經濟數據偏冷，然而一旦轉熱，利率水準也將上升。