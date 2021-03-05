全球股市面臨殖利率恐慌

美國公債殖利率上升的憂慮再起，全球股市4日盤中挫跌。專家警告，公債殖利率攀漲的憂慮將揮之不去，未來股市可能面臨更多的「殖利率恐慌」。

美國10年期公債殖利率4日盤中再度攀升，最高升至1.458%，並引發其他國家的公債殖利率攀揚，例如英國10年期公債殖利率躍升至0.779%，逼近上周的11個月高點，再度引發投資人憂慮。美國通過新刺激方案機率大增，加上新冠疫苗接種獲顯著進展，帶動基準的10年期美國公債殖利率上周攀抵1.614%，為一年高點。

在科技股賣壓湧現下，全球股市4日盤中挫跌，追蹤49國股市的MSCI AC世界指數跌0.6%，為連續第三天下挫，美股三大指數遊走平盤，歐洲主要股市也走低，亞洲多國股市更跌逾1%。市場轉向關注聯準會（Fed）主席鮑爾預定台北時間5日凌晨1時發表的談話，他預料將重申Fed不急著升息的立場，以緩和市場疑慮。

不過，專家認為，公債殖利率引發的憂慮情緒，將瀰漫在股市一段時間，特別是在美股價位偏高之際。FactSet的資料顯示，標普500指數的本益比約22倍，接近20年來最；在2009年12月（上次衰退結束六個月後），標普500指數的本益比約14倍。因此，美公債殖利率即使相對溫和上揚，債券的相對吸引力提高，也會引發股市波動。

投資人正在等待Fed對殖利率上升的態度。大和證券首席全球策略師壁谷洋和說，現在還不清楚Fed希望如何處理債券殖利率議題，「殖利率上升的速度遠超過多數人預期，且有人臆測當局可能開始考慮緊縮政策」。

各國公債殖利率上升也使日圓、瑞士法郎及黃金等安全資產受挫，日圓4日盤中兌美元貶至七個月谷底，報107.16日圓，瑞郎兌美元也跌至四個月低點。黃金現貨價格跌至九個月低點，報每英兩1,702.8美元。