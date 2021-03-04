2021全球勞工最嚮往海外工作國家 加拿大奪冠

全球勞動力趨勢最新調查結果顯示，加拿大擠下美國，成為全球勞工首選海外工作國家，且新加坡、紐西蘭等亞洲國家在今年擠進前十名，凸顯防疫成效對勞工赴海外工作的影響。

波士頓諮詢公司（BCG）、全球招聘聯盟The Network在4日發布的報告中指出，勞工最嚮往海外工作國家中，美國去年摘冠，今年卻跌至第二名，原因是自相矛盾的抗疫行動、更多民族主義政策和社會動盪。

加拿大、澳洲防疫成效比美國好很多。該報告指出，「與美國相比，他們還被認為擁有更好的社會體系、更開放的文化」；這兩國在去年調查中受歡迎程度緊追美國。

新加坡和紐西來也躋身前十名，分別摘下第八名和第十名，凸顯亞太國家對疫情的控制較好，吸引更多人才關注。全球前十名依次為加拿大、美國、澳洲、英國、日本、瑞士、新加坡、法國和紐西蘭。

就城市而言，英國首都倫敦仍然是全球最令人嚮往的海外工作城市，其次是荷蘭首都阿姆斯特丹。該報告說，大英國協的聲望和影響力，使倫敦受光環加持，幫助克服地緣政治的不確定性，例如近年英國脫歐帶來的干擾。

然而，BCG 2014年首次進行調查以來，願搬到另一個國家工作的受訪者比率，已從63％降至約50％。該報告將這種趨勢部分歸咎於全球旅行限制，及大批企業採用遠距工作模式，使人們無需移居，即可為外國公司工作。

BCG在去年10月到12月進行調查，受訪者達20.9萬人，遍布190個國家，以了解受訪者是否及在哪種情況下，願意赴海外工作。