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海外第一家 亞馬遜在英設無人商店
美國電商巨頭亞馬遜將在英國成立無人商店Amazon Fresh，為該公司在美國境外的第一家無人實體商店，亞馬遜並將在英國推出自有食品品牌「By Amazon」，凸顯亞馬遜拓展國際市場的企圖心。
亞馬遜表示，這家無人生鮮超市4日開幕，設在倫敦伊令區（Ealing），顧客入店消費時，可直接拿了就走。消費者將透過掃描Amazon Fresh手機應用程式（App），來打開商店大門，店內天花板上的鏡頭和貨架重量感測器，會分辨購物者買了哪些商品，顧客離店時從其綁定的信用卡扣款。
這家面積約2,500平方英尺的無人商店，將販賣即食餐點、生鮮食品和亞馬遜裝置。亞馬遜也將在店內推出自有食品品牌By Amazon。
亞馬遜此舉彰顯開拓全球食品市場的雄心，希望在各國販售，並認為實體店是獲取高額生鮮食品消費的關鍵途徑；目前亞馬遜在生鮮食品市場尚未取得領先地位。如今亞馬遜在美國市場努力朝此目標邁進，2017年收購連鎖生鮮超市Whole Foods Market，並開設多種形式商店，測試顧客喜好。
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