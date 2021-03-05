Google隱私沙盒 重塑廣告業

Google計劃明年起，停止根據個別用戶在多個網站的瀏覽紀錄銷售廣告，將加快數位廣告業的變革，並且重塑線上廣告的運作模式。

Google母公司字母（Alphabet）3日表示，計劃明年起停止使用或投資會識別用戶在跨網站瀏覽時的追蹤技術。Google去年初已宣布將逐步棄用所謂的「第三方cookie」，以符合歐美的數據隱私標準，如今該公司也承諾，將不會用其他技術取代這些「第三方cookie」，也不會在Chrome瀏覽器內打造能取得用戶跨網站瀏覽紀錄的功能。

Google表示，其廣告購買工具將改採已與其他業者共同開發的新技術，稱之為「隱私沙盒」，在不蒐集個人跨網站瀏覽紀錄的同時，投放目標廣告。

主導這項變革的Google產品經理譚姆金部落格貼文表示：「若數位廣告不能與時俱進，回應大眾日益擔心自我隱私與個人資料如何被使用的關切，我們將危及網際網路自由與開放的未來。」

但Google表示，此舉僅限於網站瀏覽紀錄，不包括為行動應用程式（App）開發的廣告工具與獨特識別技術。

基於Google在數位廣告市場的龐大地位，Google棄用個人化追蹤技術，可能重塑整個線上廣告業。過去廣告商會藉由蒐集網友的跨網站瀏覽資料，找出不同群體網友的瀏覽習慣，再據以針對不同族群投放目標廣告，在Google變更政策後，廣告商將無法取得這些數據的細節。根據數位廣告顧問公司Jounce Media，去年全球數位廣告市場規模2,920億美元，Google占比高達52%。

Google推動這項改變，正值各界對網站巨人的隱私作為批評加劇、各國紛紛對科技巨擘展開反托辣斯調查。

蘋果也計劃限縮App使用追蹤技術，要求開發商須事先取得用戶的同意，才能收集廣告識別資料。