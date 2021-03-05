聽新聞
test
0:00 / 0:00

任天堂Switch 將推升級版

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
任天堂Switch遊戲機據傳正規劃升級版，將搭載7吋OLED面板。（路透）
任天堂Switch遊戲機據傳正規劃升級版，將搭載7吋OLED面板。（路透）

消息人士透露，任天堂計劃今年發表一款升級版Switch遊戲主機，搭載較大尺寸的OLED面板，希望以更大的觸控螢幕，提振年終銷售旺季的需求。分析師看好這款升級版機種有望拉長Switch平台的生命周期數年。

彭博資訊報導，針對任天堂計劃發表的新款Switch遊戲機，三星顯示器公司最快6月將開始量產7吋、解析度720p的OLED面板，初步每月量產目標略低於100萬片，預定約7月出貨給組裝業者。這個面板尺寸，將比目前Switch機款的6.2吋和5.5吋面板，都還要更大。

消息人士說，任天堂決定新機款搭載硬式OLED面板（rigid OLED），這種面板比起用於普通高階智慧手機的面板較便宜，但較無可撓性（flexible）。最新Switch遊戲機機款也將搭載4K超高畫素顯卡，可與電視搭配使用。不過，這也可能使遊戲開發人士長期以來的抱怨加劇，這些開發人士早已難以處理掌上遊戲機和電視模式的畫質差距，現在還將面臨差距擴大。

若取得任天堂Switch大單，將是三星顯示器利多，因硬式OLED面板供應過剩，報價下跌。任天堂與三星顯示器公司的代表不願對上述消息置評。

彭博資訊分析師指出，任天堂若發布升級版Swtich，將有助今年度銷售超越分析師預期，並拉長Switch平台的生命周期數年。

疫情帶動動物森友會刺激Switch銷售，及晶片短缺讓競爭遊戲機款供應受干擾，Switch機款賣得比微軟Xbox、Sony PlayStation好，任天堂拚維持銷售超前。但，Switch邁入上市第五個年頭，微軟與Sony已推出更新、效能更強大的遊戲機款。

網路電玩社群推測，任天堂將推搭載OLED螢幕的Switch遊戲機款，但任天堂維持沉默，社長古川俊太郎2月曾說，短期內沒有宣布新Switch機款計畫。不過，關於三星顯示器供貨最新消息，是任天堂認真看待升級Switch遊戲機的最強烈跡象。面板顧問業者DSCC共同創辦人田村喜男表示：「OLED面板使用電力較少，比起Switch目前的液晶顯示器（LCD），色彩對比較高且反應時間可能更快。」

疫情

延伸閱讀

任天堂徵才 起薪「不如美國水準」引全球網友議論

任天堂Switch傳升級成7吋OLED面板 由三星供貨

頎邦新iPhone商機到手 營運動能強

任天堂不認同微軟、Sony持續對外收購遊戲工作室的作法

相關新聞

任天堂Switch 將推升級版

消息人士透露，任天堂計劃今年發表一款升級版Switch遊戲主機，搭載較大尺寸的OLED面板，希望以更大的觸控螢幕，提振年...

全球股市面臨殖利率恐慌

美國公債殖利率上升的憂慮再起，全球股市4日盤中挫跌。專家警告，公債殖利率攀漲的憂慮將揮之不去，未來股市可能面臨更多的「殖...

市場揣測 Fed將扭轉操作

美國聯準會（Fed）在與公債市場的戰鬥中雖打贏了第一回合，但接下來還有第二回合，甚至第三回合，而且Fed不能再光說不練，...

法國救援 要化解倒閉潮

法國終於公布了企盼已久的計畫，利用國家援助來避免該國在新冠肺炎疫情之後出現的企業倒閉潮，這項創新措施未來很可能成為其他歐...

南韓組車用晶片國家隊

南韓政府正在召集國內最大的晶片製造商與汽車廠成立車用晶片「國家隊」，除為解決車用晶片短缺問題外，也為成立一家合資企業奠定...

Google隱私沙盒 重塑廣告業

Google計劃明年起，停止根據個別用戶在多個網站的瀏覽紀錄銷售廣告，將加快數位廣告業的變革，並且重塑線上廣告的運作模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。