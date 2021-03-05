聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國救援 要化解倒閉潮

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

法國終於公布了企盼已久的計畫，利用國家援助來避免該國在新冠肺炎疫情之後出現的企業倒閉潮，這項創新措施未來很可能成為其他歐洲國家仿效的範本。

這個所謂的「參加貸款」（participative loan）的創新計畫，目前已獲得歐盟批准，將結合私人和公共資金，提供多達200億歐元（240億美元）的資金，以強化中小企業的財務。農業信貸銀行執行長兼法國銀行公會理事長布拉薩克表示，銀行的目標是用這筆「參加貸款」支持7,000-10,000家企業，而私募股權基金也預計對2,500家公司提供次順位貸款。「參加貸款」結合了股權與債券的部分優點，是法國總統馬克宏刺激計畫的核心內容。對歐洲其他政府而言，這也是一個測試案例，因為這些政府在開始收回龐大財政援助時，必須想辦法使企業能維持營運。

法國官員表示，幾個歐盟國家已聯繫法國財政部，想要了解「參加貸款」的更多資訊。

法國 歐盟 新冠肺炎

延伸閱讀

法國官網限定 卡慕干邑白蘭地Sidecar調酒組

法國第一個坐牢總統？薩科齊貪腐判刑3年的墮落為什麼

法中領袖通話未談新疆議題 遭重批政治錯誤

歐盟有條件為中俄疫苗開綠燈 馬克宏：未見中試驗訊息

相關新聞

任天堂Switch 將推升級版

消息人士透露，任天堂計劃今年發表一款升級版Switch遊戲主機，搭載較大尺寸的OLED面板，希望以更大的觸控螢幕，提振年...

全球股市面臨殖利率恐慌

美國公債殖利率上升的憂慮再起，全球股市4日盤中挫跌。專家警告，公債殖利率攀漲的憂慮將揮之不去，未來股市可能面臨更多的「殖...

市場揣測 Fed將扭轉操作

美國聯準會（Fed）在與公債市場的戰鬥中雖打贏了第一回合，但接下來還有第二回合，甚至第三回合，而且Fed不能再光說不練，...

法國救援 要化解倒閉潮

法國終於公布了企盼已久的計畫，利用國家援助來避免該國在新冠肺炎疫情之後出現的企業倒閉潮，這項創新措施未來很可能成為其他歐...

南韓組車用晶片國家隊

南韓政府正在召集國內最大的晶片製造商與汽車廠成立車用晶片「國家隊」，除為解決車用晶片短缺問題外，也為成立一家合資企業奠定...

Google隱私沙盒 重塑廣告業

Google計劃明年起，停止根據個別用戶在多個網站的瀏覽紀錄銷售廣告，將加快數位廣告業的變革，並且重塑線上廣告的運作模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。