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法國救援 要化解倒閉潮
法國終於公布了企盼已久的計畫，利用國家援助來避免該國在新冠肺炎疫情之後出現的企業倒閉潮，這項創新措施未來很可能成為其他歐洲國家仿效的範本。
這個所謂的「參加貸款」（participative loan）的創新計畫，目前已獲得歐盟批准，將結合私人和公共資金，提供多達200億歐元（240億美元）的資金，以強化中小企業的財務。農業信貸銀行執行長兼法國銀行公會理事長布拉薩克表示，銀行的目標是用這筆「參加貸款」支持7,000-10,000家企業，而私募股權基金也預計對2,500家公司提供次順位貸款。「參加貸款」結合了股權與債券的部分優點，是法國總統馬克宏刺激計畫的核心內容。對歐洲其他政府而言，這也是一個測試案例，因為這些政府在開始收回龐大財政援助時，必須想辦法使企業能維持營運。
法國官員表示，幾個歐盟國家已聯繫法國財政部，想要了解「參加貸款」的更多資訊。
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