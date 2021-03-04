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疫情衝擊非營利組織 美3成機構恐關閉

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
美國慈善監督組織Candid和災難慈善中心3日發表的研究顯示，超過三分之一的美國非營利組織面臨2年內關閉的風險。(photo by 網路截圖)
美國慈善監督組織Candid和災難慈善中心3日發表的研究顯示，超過三分之一的美國非營利組織面臨2年內關閉的風險。(photo by 網路截圖)

經研究顯示，超過三分之一的美國非營利組織恐將關閉！美國慈善監督組織Candid和災難慈善中心3日發表的研究顯示，超過三分之一的美國非營利組織面臨2年內關閉的風險。其他研究則指出，小型的藝術和文化團體尤其面臨嚴重的風險。

根據《美聯社》報導，美國慈善監督組織Candid和災難慈善中心3日發表的研究顯示，由於疫情大流行所造成的財務損失，超過三分之一的美國非營利組織面臨2年內關閉的風險。這一項研究的發現，凸顯非營利組織和慈善機構過去一年財務需要的提升，遠超過從個人或基金會所獲得的捐款

研究者分析，約30萬個非營利組織在面臨20種不同嚴重程度的情況，在最糟的情況下，將導致38%的非營利組織關閉，另外，即使處於較現實的情況，關閉率也會高達2位數。Candid人員分析從危機中獲得的慈善捐贈說，如果從政府及個人的捐款能大幅增加，就能避免最極端的情況發生。

研究指出，在最脆弱的非營利組織中，包括藝術和娛樂非營利組織，其大部分收入多仰賴門票銷售，不能顯著減少支出，且通常沒有持大量現金。其他研究得出結論是，小型的藝術和文化團體尤其面臨嚴重的風險。以加州藝術協對當地的藝術和文化非營利組織的調查為例，發現64%的團體縮減了勞動力，其中約25%裁掉90%以上的工作人員。

Candid執行副總雅各布•哈羅德表示，雖然藝術和娛樂團體可能承擔特殊風險，但其實所有的非營利組織都處於危機中。根據這項研究，預計華盛頓哥倫比亞

區非營利組織的人均虧損最多，其次是佛蒙特州和北達科他州。

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捐款 哥倫比亞 疫情

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